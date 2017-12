”Ironman 2017”, la Sala Lex-Aly-Gym

Share



Sala de culturism și fitness Lex-Aly-Gym din Reghin, organizează miercuri, 20 decembrie, ora 18:30, concursul de forță si rezistență `”Ironman 2017”. Concursul constă în executarea a cinci exerciții executate consecutiv cu acumulare de puncte: flotări, genuflexiuni, tracțiuni ( priză la alegere ), abdomen ( plank ) și bicicletă staționară ( 500 m. grad 20 ). Singura condiție pentru participare este să fi sau fost client la sala de culturism și fitness Lex-Aly-Gym. La final se vor acorda premii, locul 1 va fi răsplătit cu un abonament pe un an gratuit la sală, plus fotografie înrămată în galeria sălii , locul 2, șase luni gratuit la sală, respectiv locul 3, trei luni gratuit la sală, plus alte premii , medalii și diplome.

„Cei care doresc să-și testeze potențialul , amatorilor de competiție, de antrenament la maxim, aspiranți la unul dintre cele trei premii, sau indiferent de motivul pentru care doresc să participe, îi asteptăm la recepția sălii pentru înscrierile care se vor putea face până în ziua concursului”, au precizat organizatorii.