Cadastrare din bani europeni, la Cuci

Primăria comunei Cuci a finalizat de curând o pasarelă pietonală prin Programul Național de Dezvoltare Locală I și un teren de sport multifuncțional pentru tineri și va beneficia de cadastrare finanțată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Cadastrare cu bani europeni

Comuna Cuci face parte din cele 14 localități care vor beneficia de cadastre finanțată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, program gestionat de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Potrivit edilului şef al localităţii Cuci, Ilie Şuta, deocamdată primăriile nu au fost încă contactate pentru a fi informate despre viitori paşi care vor fi făcuţi în acest sens.

„Localitatea noastră va beneficia de cadastrare finanțată din fonduri europene, în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, dar încă nu am fost contactat și nu pot să vă spun momentan alte detalii”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Ilie Șuta Ilie.

Asfaltări de străzi interioare

Primarul din Cuci a mai menționat câteva din proiectele aflate pe agenda de priorităţi a anului 2018, precum şi care a fost cel mai împortant proiect derulat în anul 2017.

„În anul 2017 am finalizat prin Programul Național de Dezvoltare Locală I o pasarelă pietonală pe Mureș. Avem depuse proiecte pe PNDL II pentru asfaltare de străzi interioare. Am finalizat un proiect de asfaltare din fonduri europene și tot în acest an un teren de sport pentru tineri, un teren de fotbal multifuncțional. Mai avem de făcut un kilometru și ceva de trotuare”, a menționat Ilie Șuta.

Comuna nu şi-a revenit după tornadă

În luna iunie 2016, în comuna Cuci, în urma furtunii extrem de violente, acoperișurile mai multor case au fost grav avariate, în unele cazuri acestea fiind distruse în totalitate.

Deși afirmă că satele Dătăşeni şi Cuci încă nu şi-au revenit după tornadă, primarul Ilie Şuta privește optimist spre viitor și se declară mulțumit de realizările acestui an.

„Cu anul 2017 în general sunt mulțumit, deși încă nu ne-am revenit după tornada de anul trecut. Am reparat școlile, căminele culturale. Am primit ceva bani pentru acest proiect, dar era destul de slăbuț, trebuia să completăm din fonduri proprii”, a explicat primarul comunei Cuci.

GÁLL Boglárka