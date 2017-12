Investiţii în infrastructură, la Miercurea Nirajului

Share



Primarul orașului Miercurea Nirajului, Tóth Sándor, a trecut în revistă, pentru cotidianul Zi de Zi, proiectele cele mai importante ale anului 2017, precum și proiectele care urmează în 2018.

„În 2017 am investit foarte mult în modernizarea drumurilor, trotuarelor, am construit un atelier mecanic auto în incinta Liceului Teoretic „Bocskai István”, am făcut lucrări de pavare şi am câştigat un proiect pentru modernizarea drumului DC 24 A Şardu Nirajului – Veţa – Beu.

Mai avem mult de făcut, de exemplu încă nu am finalizat modernizarea trotuarului în centrul orașului și mai avem de asfaltat trei străzi. De asemenea, încă nu am terminat canalizarea în străzile Sîntana și în Dumitreștii. Un alt proiect pe care dorim să îl finalizăm în viitorul apropiat este modernizarea pieței săptămânale”, a afirmat Tóth Sándor.

Locurile de muncă, o problemă acută

Primarul orașului Miercurea Nirajului a vorbit și despre posibilitățile tinerilor în Miercurea Nirajului și despre o problemă care este prezentă în întreaga țară și anume plecarea tinerilor peste hotare.

„Ne confruntăm cu o problemă mare, din păcate nu sunt locuri de muncă pentru tineri şi mulți merg în afara țării ca să-și găsească locuri de muncă mai bine plătite. În cadrul oricărui proiect de investiții, crearea de locuri de muncă este extrem de importantă, asta vom încerca în viitorul apropiat. Noi, primarii, din păcate ne confruntăm și cu alte greutăți. În viziunea mea, cea mai mare dificultate a funcției de primar este când propun un proiect dar nu am suficiente fonduri pentru realizarea lui.

Oraşul s-a dezvoltat foarte mult de când am preluat mandatul şi sper că până la terminarea mandatului va dezvolta şi mai mult”, a menţionat Tóth Sándor.

GÁLL Boglárka