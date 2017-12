Reghinenii, suflet și sânge pentru Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Tîrgu Mureș

Share



Sala de sport a Gimnaziului „Augustin Maior” a găzduit marți, 12 decembrie, o nouă sesiune de colectare de sânge, a doua acțiune de acest gen din ultimelele luni, beneficiar fiind Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Tîrgu Mureș.

„Am organizat o colectă mobilă pentru a veni în sprijinul bolnavilor care au nevoie de sânge. Urmează o perioadă de sărbători, perioadă în care vor fi zile nelucrătoare, și aportul acesta de sânge este unul binevenit pentru toți bolnavii. Este o inițiativă a Gimnaziului „Augustin Maior”, le mulțumim cadrelor didactice care s-au ocupat de organizare, precum și voluntarilor care au dorit să facă acest gest. Este pentru a doua oară când organizăm o astfel de colectă la Reghin. Data trecută, am avut 42 de donatori, iar la această acțiune, până la ora 10, s-au prezentat 26 de persoane care au donat sânge.

În organizarea acestei acțiuni s-au implicat conducerea școlii, iar noi am venit cu toate dotările necesare, inclusiv personalul medical de la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Tîrgu Mureș. În județul Mureș mai avem un punct de recoltare la Târnăveni. Anul acesta, în județ, doar la Reghin am fost. De fiecare dată când am venit la Reghin, populația a răspuns foarte bine, aici se pare că există o comunitate extrem de inimoasă, oamenii sunt solidari celor care au nevoie de un sprijin”, a precizat dr. Marinela Lazăr din cadrul Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Tîrgu Mureș.

Reticență față de ideea de a dona sânge

Gestul donatorilor reghineni este unul de lăudat, dar fiind reticența unora care se cam feresc de ideea de a dona sânge, benefică nu doar pentru cei care au nevoie de sânge, ci și pentru donator, care pot afla cu acest prilej dacă suferă de vreo boală.

„Încă o serie de persoane au o reținere în a dona sânge. Poate nu sunt informați suficient, nu a ajuns informația completă la ei și poate că le este frică de ace. Acesta este un motiv pentru care ne e mai greu să trecem peste, dar foarte mulți sunt informați greșit, în sensul că pot să se îmbolnăvească din cauza donării, sau pot să aibă anumite urmări referitoare la sănătate. Acestea sunt false convingeri, instrumentarul pe care noi îl folosim este de unică folosință și e imposibil ca donatorul să fie contaminat cu vreo boală. Dimpotrivă, până la urmă, cu ocazia donării, există un număr de persoane care află că sunt purtători de anumite virusuri de care nu au știut, și aici mă refer la hepatita B, hepatita C, mai rare cazuri de virus HIV. Aceste analize nu se fac de rutină, despre ele putem afla doar dacă le căutăm în mod special sau dacă ne-am hotărât să donăm. Acest gest de a dona sânge poate fi repetat de cinci ori într-un an de zile de către cei de sex masculin, doamnele doar de patru ori sunt admise la donare. Ar trebui să facem acest gest nu doar în preajma sărbătorilor, ar trebui să dăm dovadă de solidaritate în orice perioadă a anului, pentru că boala nu alege, nu ne lovește doar în perioada sărbătorilor, nu ține cont de anotimp. În permanență este nevoie de această componentă care nu poate să vină decât de la oameni. Sângele nu vine decât prin bunăvoința noastră, oricât ne-am strădui să-l căutăm în altă parte, nu-l vom găsi decât de la oamenii inimoși”, a mai spus dr. Marinela Lazăr.