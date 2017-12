Modificarea salariului brut, dezbătută de reprezentanții ITM Mureș

Share



Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Mureș desfășoară în perioada 4 decembrie – 31 ianuarie 2018, o campanie de informare și conștientizare cu privire la modificarea salariului brut, în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajați. În cadrul acestei campanii, reprezentanții ITM Mureș au prezentat joi, 14 decembrie, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Mureș, noutățile privind transferul contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, precum și aplicarea prevederilor derogării de la Legea 62/2011.

„Vorbim de apariția Ordonanței 79 care conține și derogări cu privire la modificările negocierii din Legea 62/2011. Astfel, avem două mari derogări cu privire la negociere, perioada de negociere este de 30 de zile în loc de 60, respectiv din data de 20 noiembrie până în 20 decembrie, precum și negocierea colectivă, care are loc și sub 20 de angajați la nivel de unitate. Legea 62/2011 prevede că negocierea colectivă este la nivel de unitate, dar excepție fac unitățile sub 21 de salariați. În acest context, Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș atrage atenția cu privire la majorarea salariului minim pe economie începând cu 1 ianuarie 2018, care va fi de 1.900 lei, și în acest context, transmiterea în Revisal va fi anterior cu o zi de modificari, să se încadreze în termenul stabilit de Codul Muncii, respectiv, la Articolul 17 și Articolul 4 din HG 500/2011. Pe marginea acestor modificări, atragem atenția la orice situația ar putea să apară munca fără forme legale. După cum se știe, Codul Muncii s-a modificat începând cu luna august a acestui an, și munca fără forme legale o avem deja definită sub patru variante, astfel că atragem atenția la toată lumea să cunoască aceste prevederi”, a precizat Eva Man, Inspectorul şef adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Mureş.

Politica de management a angajatorului

Alt subiect atins a fost legat de cota contribuțiilor asigurărilor sociale, respectiv 25 % datorate de către persoanele fizice care au calitatea de angajați, sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale potrivit prezentei legi , 4 % datorate în cazul condițiilor deosebite de muncă, 8 % în ce privește condițiile speciale de muncă, și 10 %, cota de contribuții de asigurări sociale de sănătate.

„Prima este cea mai importantă , respectiv cota angajatului. E o problemă până la urmă a salarizării. Armonia între salarizare și salariul efectiv net care îl va lua angajatul în urma acestor modificări, ține foarte mult de politica de management a angajatorului. În contextul trasferării contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, Inspectoratul Teritorial de Muncă atrage atenția asupra modificărilor care se vor efectua în registrul de evidență al salariaților cu privire la majorarea salarului. Potrivit Articolului 4, alin. 2 din HG 500/2011 privind Registrul General de Evidența Salariaților, aceste modificări se transmit în registru în termenul prevăzut la Articolul 17 din Codul Muncii, care prevede că orice modificare a unuia dintre elementele contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificării, cu excepția situaților în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil. Dacă se va ajunge la majorarea salarului în urma negocierilor , acest termen este până la 20 decembrie”, a precizat Eva Man.