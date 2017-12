Mureşenii, colindaţi de studenţii de la Universitatea „Petru Maior”

Share



Corul Universității „Petru Maior” (UPM) din Târgu-Mureș a susținut miercuri, 13 decembrie, un miniconcert în centrul municipiului, în apropiere de Statuia lui Avram Iancu, oferind o seară mai plăcută pentru trecătorii din zonă.

Studenții de la Universitatea „Petru Maior” au avut în repertoriu cântece clasice. Inițiativa i-a aparținut prof. univ. dr. Lucian Chiriac, iar corul a fost dirijat de pastorul Iacob Coman.

„Omul care stă în spatele la tot acest demers este domnul profesor universitar doctor Lucian Chiriac. Evenimentul din această seară este o bucurie pe care o repetăm an de an, cred că deja suntem în al șaselea sau al șaptelea an. Bucuria noastră constă în faptul că Primăria, Prefectura și alte oficialități au fost aproape întotdeauna cu noi, noi suntem de fapt niște studenți de la Universitatea „Petru Maior”, o universitate în floare – am zice – din Târgu-Mureș, și cu băieții și fetele de aici vrem să facem o seară frumoasă pentru trecătorii din centrul orașului Târgu-Mureș. Repertoriul este aproximativ cunoscut, clasic, cu colinde obișnuite. Avem în repertoriu o cântare foarte frumoasă, este vorba de genericul din filmul „Zorba Grecul”, căreia i-am pus versuri de Nașterea Domnului și oferă două note foarte frumoase întregului miniconcert, dacă nu e prea pretențios termenul. În rest, La Mulți Ani tuturor!”, a menționat Iacob Coman, dirijorul corului.

GÁLL Boglárka