Petry Grill&Wine Bistro – unde grillul este pasiunea noastră

Bistroul Petry Grill&Wine, unic în Târgu-Mureș, și-a deschis porțile în data de 1 decembrie 2017. Bijuteria bucătăriei clasice de bistro este cuptorul Josper, un mixt perfect între grătar și cuptor, datorită căruia preparatele oferă o experiență gastronomică unică. Gurmanzii adevărați și iubitorii vinurilor de specialitate, care vizitează acest loc, se pot bucura de o călătorie gastronomică apetisantă, bucătăria modernă fiind combinată cu specialități tradiționale locale. Meniul conține vinurile fine și de calitate, selectate cu grijă din podgoriile locale și din cele din întreaga lume. Proprietarele Wisky-Petri Ágnes și Varga-Pál-Petri Júlia ne povestesc cum a început totul.

Reporter: De unde începe istoria clădirii de sub scările Rákóczi din Târgu-Mureș?

Varga-Pál-Petri Júlia: Acestă clădire de pe strada Scăricica, din apropierea scărilor Rákóczi este, din mai multe motive, una specială pentru familia noastră. În primul rând pentru că a fost locul primului magazin din istoria modernă a firmei Petry. Pe partea stradală a clădirii s-a amenajat un magazin, iar partea din spate a fost transformată într-o unitate de prelucrarea cărnii. În urmă cu câțiva ani ne-am propus să amenajăm aici ceva special, unic și frumos. Un spațiu în care clienții pot cumpăra alimente locale proaspete, ingrediente de calitate bună, deservirea este rapidă și atmosfera plăcută. Visam la realizarea unui spațiu, pe care oamenii îl vizitează cu plăcere și dacă doresc, au posibilitatea să mănânce și ceva bun. Acum doi ani, cu ocazia a 25 de ani de la redeschiderea carmangeriei, am inaugurat Atelierul de Prezentare și Muzeul Petry, iar acum și Bistroul Petry Grill&Wine a fost finalizat.

Reporter: Cum a devenit visul realitate?

Wisky-Petri Ágnes: Am muncit foarte mult înainte de inaugurare, a fost cu adevărată o muncă în echipă. Ne-am propus să oferim oaspeților noștri o experiență gastronomică unică în acest bistro. Aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi tuturor celor care au lucrat neîncetat, mai ales în ultima perioadă, pentru ca acest loc să arate așa cum l-am visat. Aș dori să evidențiez creativitatea și expertiza chefului Szilágyi Róbert, ceea ce se reflectă în crearea unui meniu special de bistro. Mentorul ospătarilor noștri, Zsupon György, a jucat de asemenea, un rol important în pregătirea unui personal atent la cele mai mici detalii. În plus, am dori să mulțumim fiecărui membru al personalului nostru, fără ei nu ar exista astăzi Petry Grill&Wine Bistro.

Reporter: Unde v-ați întâlnit prima dată acest cuptor denumit Josper?

Varga-Pál-Petri Júlia: Cu câțiva ani în urmă, un prieten drag ne-a invitat la un bistro din Budapesta, unde am gustat o friptură delicioasă. După prima bucată gustată, am rămas uimiți de această friptură foarte fragedă și suculentă. Atunci ne-au explicat că această carne a fost friptă într-un cuptor special numit Josper. Acest lucru ne-a stârnit imediat interesul, am vrut să aflăm mai mult despre această modalitate de gătire. Ne-au povestit că peștele, carnea sau legumele făcute în acest cuptor capătă un gust deosebit, care nu se compară cu nici un alt preparat pregătit într-un cuptor obișnuit. În acel moment am și decis, bistroul nostru va fi dotat cu un Josper. De atunci am gătit deja nenumărate tipuri de mâncare cu ajutorul acestui cuptor și pot spune că și acum descoperim arome noi în fiecare zi. Aceste mâncăruri cu arome deosebite, trebuie gustate obligatoriu de către toată lumea.

Reporter: Ce specialități îi așteaptă pe oaspeți în bistroul Petry?

Wisky-Petri Ágnes: Ingrediente proaspete, condimente naturale, preparate delicioase – acesta este motoul nostru. La prepararea mâncărurilor încercăm să folosim cât mai multe ingrediente locale și legume sezoniere. Savoarea deosebită a preparatelor se datorează cărbunilor de lemn, care transformă cărnurile și legumele crude în bucate deosebit de suculente, conferindu-le o aromă tradițională și textură perfectă. Cuptorul este rezistent la temperaturi extrem de ridicate, ceea ce permite formarea unei coji crocante pe preparate. De asemenea, ne permite nu doar să combinăm funcția de grill și cuptor, ci să alegem și modul de preparare, având posibilitatea să călim preparatele sau să le pregătim la grătar. Acestea sunt doar câteva dintre caracteristicile pentru care cuptorul Josper nu are concurent. Preparatele noastre din carne, legume, precum și garniturile sunt unice, gustul acestora este incomparabil. Oaspeții noștri pot alege dintre preparate precum salată mixtă cu brânză de capră în crustă de migdale și sos de mango, terină din ficat de rață cu jeleu de vin și dulceață de ceapă roșie, friptură de vită angus, ceafă de porc mangalița sau obraji de vită, fripți în Josper, după 20 de ore de gătire cu tehnica sous vide. Și garniturile sunt speciale – legume asortate de sezon la Josper sau cartofi cu coajă la cuptor cu sos de smântână și ceapă caramelizată. Legumele, pe lângă gustul ușor afumat, sunt cu adevărat suculente, vă garantăm că așa ceva nu ați gustat acasă. În meniu găsiți deserturi atent selecționate, precum pavlova cu cremă de mascarpone și fructe sau vargabéles – prăjitură cu brânză de vaci despre care se presupune că a fost pregătit pentru prima dată la Târgu-Mureș. Acestea sunt doar câteva specialități din meniu, pe care toată lumea trebuie să le încerce.

Pentru rezervări sunați la numărul de telefon 0725-510.511.

(Redacţia)