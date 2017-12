Dragostea şi Religia din perspectiva unui sceptic

Share



Scepticii,

sunt oameni cât se poate de normali, la fel de buni sau de răi precum alții din generația lor, care au neplăcutul obicei de a pune la îndoială totul, care nu pot crede absolut nimic, până nu se conving singuri.

Confirmarea că scepticismul este o virtute și nu defect, vine în clasele primare, în cadrul materiei numită filosofie când omul învață pentru prima dată despre principiul liberului arbitru! De acolo se deschide o lume plină de posibilități: înțelege că tot ce se întâmplă în viață este o opțiune! Ceea ce este și ceea ce are este rezultatul opțiunilor pe care le alege în viață. Deci are dreptul să aleagă ce crede că e bine pentru el, are dreptul să fie sceptic cu ceea ce i se spune că ar trebui să facă cu propria lui viață .

Dragostea și religia văzute prin ochii unui sceptic reprezintă nevoi ale oamenilor slabi!

Ce poate crede un sceptic despre dragoste și despre religie? Decât că sunt niște noțiuni care merită contestate în cel mai puternic mod posibil.

Nici un sceptic nu va crede că există dragoste fericită până la adânci bătrâneți și nici că religia este un concept atât de fix pe cât i se spune! Va crede cel mult în compromisul față de un posibil partener de viață și în conceptul general de existență a unei divinități nicidecum în obiceiurile instaurate de oameni, pentru propria lor bunăstare.

Oare de ce avem impresia că scepticii nu pot construi lucruri solide? Când tocmai ei pot construi cel mai bine lucruri de durată, pentru că acționează numai în urma gândirii raționale, nu a impulsului sau a instinctelor?

Dragostea prin ochii unui sceptic:

Nu există! Pentru sceptici nu există dragoste, există doar nevoi fizice care trebuie satisfăcute și atât! Nici un sceptic nu își va raporta existența la descoperirea prințului pe cal alb din povești. De aceea un sceptic va înțelege mai greu o persoană care suferă din dragoste, care face sacrificii din dragoste.

Asta nu înseamnă că un sceptic nu este capabil să simtă sentimente nobile precum dragostea față de un partener de viață, înseamnă doar că nu se va lăsa prada instinctelor atât de ușor.

Un sex bun, un aspect fizic plăcut, atenția pe care o primește nu reprezintă motive suficiente pentru a simți dragoste platonică. Pentru ca scepticul să ajungă la sentimente puternice față de o altă persoană, acea persoană va trebui să posede multe calități umane și morale, mult mai multe decât cele căutate de un om non-sceptic într-o relație. Un sceptic nu va confunda niciodată un sex bun cu o relație, sau un partener bun de discuții cu prințul viselor. Însă acel sceptic care ajunge într-un final să îi dedice timpul său unei singure persoane, cu siguranță o va face numai pentru una extrem de deosebită. Iar dacă acea persoană nu există, nu va avea nici o remușcare în a aduna calitățile dorite de la mai mulți parteneri simultan.

Prin toate acestea putem înțelege că scepticii sunt capabili de sentimente puternice precum dragostea, doar că nu la fel de ușor și de repede ca ceilalți oameni. Însă, odată ce găsesc acea persoană ideală, care merită timpul lor, vor fi cei mai loiali și mai înfocați parteneri. Până atunci însă, e posibil să rănească, fără intenție, mulți oameni care nu le pot înțelege concepțiile ușor diferite despre relații și satisfacerea nevoilor.

Religia prin ochii unui sceptic:

Este ceva natural, fără constrângeri:

Nu vor crede în informații care nu au logică și nu pot crede în ceva fără să cerceteze. Ei nu contestă divinitatea, ei contestă obiceiurile instaurate de om

Ei nu urmează anumite obiceiuri pentru că așa trebuie sau pentru că așa se face de sute de ani, ci dacă decid să îmbrățișeze anumite obiceiuri, o fac pentru că așa cred ei că este bine.

Și de foarte multe ori, tocmai cei sceptici au un comportament mai bun și mai apropiat de mesajul religios, decât cei care se cred mari credincioși. Aceștia din urmă cred că este suficient să urmeze cutumele pentru își arăta loialitatea față de religie, însă de cele mai multe ori comportamentul lor zilnic în societate și față de ceilalți oameni nu reflectă așa zisa lor credință adevărată. De multe ori tocmai acei pretinși credincioși adevărați, obsedați de respectarea cutumelor religiei, sunt aceia care sunt cel mai puțin toleranți cu alți oameni sau religii, tocmai pentru că nu pot accepta oameni care nu urmează aceleași reguli ca ei, chiar dacă principiile de bază dintre ele nu diferă foarte mult.

Scepticii nu simt nevoia sa urmeze procedurile instaurate de om, dar judecata lor le permite să urmeze principiile bune, indiferent de religia din care vin acestea. De aceea sunt toleranți față de alți oameni, pentru că văd lucrurile bune și rele din fiecare religie, până la urmă, scepticii nu vor căuta niciodată oameni care să spună lucruri frumoase din vorbe, ci îi vor căuta pe aceia care își dovedesc adevărata moralitate prin faptele lor, prin comportamentul lor față de cei din jur!

Data viitoare când întâlniți un sceptic fiți toleranți! Ei nu vă contestă pe voi personal, ei contestă orice!

L.E.E.