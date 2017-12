Gustul amar al istoriei, pe harta străzilor din Târgu-Mureș

Share



Trec zilnic zeci, sute, poate mii de oameni pe lângă tabla pe care scrie mare cu alb pe fond albastru: ”Strada 30 Decembrie”. În apropiere e și o stație de maxi taxi către Reghin, să nu mai vorbim de sala de sport UPM, plus cei care merg sau vin de la Gara Mică din Târgu-Mureș. Stă bine mersi acolo, iar tinerii se tot întreabă, ce-o mai fi însemnând , de a ajuns ca o zi de decembrie să poarte numele unei străzi.

Am căutat să vedem ce e cu această dată de 30 decembrie și iată ce am găsit :

1460: În timpul Războiului celor Două Roze, în Anglia, Casa de York pierde în fața Casei de Lancaster în Bătălia de la Wakefield.

1703: Cutremur puternic în Tokio soldat cu 37 000 de morți.

1906: Iran devine monarhie constituțională.

1916: la Budapesta este încoronat ultimul rege ungar Carol al IV-lea.

1922: A fost ratificat tratatul privind înființarea Uniunii Sovietice, sub forma uniunii mai multor republici (se va dezmembra în 1991).

1944: Regele George al II-lea al Greciei declară regență, lăsând tronul vacant.

1947: Printr-o lovitură de stat comunistă, Regele Mihai I este forțat să abdice și să renunțe la conducerea statului. Este proclamată Republica Populară Română (RPR).

1950: Vietnam, Laos și Cambodia devin state independente.

1965: Ferdinand Marcos devine președinte al Filipine.

1976: Se constituie societatea româno-franceză Oltcit.

1986: începe invazia americană în Honduras.

1987: Robert Mugabe ales președinte în Zimbabwe.

1993: Israelul și Vaticanul stabilesc relații diplomatice.

2006: Fostul președinte al Irakului Saddam Hussein a fost executat după ce fusese găsit vinovat de crime împotriva umanității de Tribunalul Special Irakian.

La ce s-o fi referit titulatura străzii cu pricina din Târgu-Mureș ? la Iran, Filipine, Vietnam, Honduras sau Zimbabwe?

Nu doar străzile mai poartă gustul amar al trecutului istoric, la fel și oamenii, cei care au pus mâna pe volanul țării în iarna anului de grație 1989. Studiem un pic arhiva anilor 90 și regăsim o sumedenie de personaje cocoțate pe funcțiile de conducere ale țării, treziți peste noapte într-o libertate doar de ei știută, loveau în Monarhie, în țărăniștii și liberalii care credeau cu tărie în valoarea dar mai ales importanța Monarhiei în istoria națiunii. Acum, când România se desparte de ultimul său rege, antimonarhiștii anilor 90,vin cu o mască a simțirii față de un rege care a decis să plece, de această dată definitiv, dintr-un loc pe care l-a iubit, care de multe ori, prin cei ascunși în spatele acestor măști ale simțirii, l-a ținut multă vreme departe, prea departe, de nevoia unei națiuni care spera în acel decembrie al anului de grație 1989 că și-a regăsit în sfârșit calea.

25 decembrie 1989, 7 octombrie 1994, sunt doar două date care poartă tristețea celor care credeau în valoarea Monarhiei, dar mai ales frica unora că vor pierde volanul țării. Regele a plecat, iar cei rămași continuă să rateze noi și noi momente ale istoriei, ascunși după niște măști la fel de roșii și pline de „bunăvoință” ca ale celor care, în 30 decembrie 1947, schimbau radical destinul acestui popor.