Echipa Eldi a sărbătorit încheierea unui nou an bun. Cifre impresionante!

Share



Marea familie Eldi a punctat finalul anului 2017 cu o petrecere la care au participat 350 de persoane. Evenimentul a fost și prilej de concluzii pentru evoluția foarte bună a celui mai important jucător mureșean de pe piața produselor de panificație. În deschidere, Sandor Csongor, director general SC ELDI BRUTARIA SRL, le-a vorbit colegilor despre performanțele și planurile de viitor ale companiei. Vă prezentăm discursul directorului Eldi și imagini de la petrecerea care a marcat acest moment.

”În primul rând mă bucur că am reușit să ne strângem într-un număr atât de mare, aproape 350 de colegi și colege din toate departamentele.

Pe scurt am să vă prezint o radiografie a anului 2017, un an interesant cu multe realizări. În acest an am inițiat unul dintre cele mai agresive planuri de expansiune, deschizând 6 magazine noi, dintre care două au fost relocate la o distanță de câțiva metri într-un spațiu mult mai generos, unde s-a reușit implementarea noului concept, design al magazinelor Eldi.

Cu motoarele turate mergem spre o cifră de afaceri de 10 milioane de euro. Suntem prezenți în top 100 companii producătoare de pâine și patiserie din România,

chiar sus în prima parte, pe pozitia a 14-a, iar în județul Mureș suntem pe locul 1 detașat.

Astăzi ELDI înseamnă 53 de magazine proprii, adică peste 20.000 de clienți zilnic, prezență în peste 200 de locații rețele internaționale și locale, și peste 400 de clienți tradiționali.

Pe această cale, doresc să mulțumesc tuturor pentru implicarea voastră, care a contribuit la aceste realizări impresionante.

Cum digitalizarea a devenit o realitate la scară mondială, și noi am digitalizat recent programul, print-o aplicație, cu cardul de fidelitate.

Practic, clientul poate opta, pe lângă varianta tiparită, dacă are un telefon smart, pentru emiterea cardului online, fără condiționare de cumpărături sau costuri.

Anul viitor, primul trimestru va aduce alte două unități noi în Târgu Mureș. După ce vom atinge pragul de 55 de magazine ne-am propus să ne oprim, cel puțin pentru o perioadă. Însă, dacă vor apărea locatii cu potențial, nu înseamnă că vom spune pas. Remodelarea magazinelor actuale este o prioritate.

Pe lângă aceste deschideri, mai avem multe proiecte interesante unde, pentru reușită, vom avea nevoie de fiecare dintre voi.

Vă doresc o petrecere frumoasă și un Craciun Fericit alături de cei dragi vouă! La multi ani și să ne vedem cu bine!”

Florin Marcel S.