Dorin Florea, supărat pe Consiliul Local. Ce aşteptări are primarul de la aleşii locali

Share



Primarul Municipiului Târgu-Mureș, Dorin Florea, a declarat marți,19 decembrie, cu prilejul unei conferințe de presă, că nu va participa la ultima ședință a Consiliului Local din acest an.

Edilul şef al municipiului Târgu-Mureş şi-a argumentat gestul explicând că nu va participa la ședințele Consiliului Local până când atmosfera din cadrul şedinţelor nu va fi „mai civilizată”.

„Ultima ședință de Consiliul Local în anul acesta va avea loc astăzi. Una peste alta mă declar total supărat, pentru că nu au reușit unii consilieri să se debaraseze de unele practici de care cred că sunt străine pentru mulți dintre cetățenii orașului și mai mult dintre cei care au experimentat funcția asta de consilier. Este vorba de modul primitiv în care unii înțeleg să se facă cunoscuți în politică sau în alte ipostaze. Oricum, eu nu voi participa la ședință, cum am și spus, la momentul în care vor înțelege să aduc un comportament civilizat și uman în Consiliu Local voi participa cu mare plăcere, cu experiență și cu practică și cu tot ce ține, dar atât timp cât consilierii, majoritatea lor acceptă aceasta, consider la fel de vinovat, adică nu chiar așa dar tot în același climat de vinovăție. Dacă chiar vrei să lucrezi într-un climat normal, te debarasezi și îți alegi o altă locație sau aplici regulamentul Consiliului Local. Atâția oameni ajung în funcții publice şi nu înțeleg nimic din ceea ce înseamnă un rol și un rost într-o Europa civilizată, indiferent ce funcții au. Și consider că trebuie conștientizat de la cel mai mic, la cel mai mare, dacă nu, rămânem un popor de blazați”, a declarat Dorin Florea.

GÁLL Boglárka