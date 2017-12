FOTOGALERIE: 63 de artiști expun în cadrul Salonului anual 2017 al UAP

Share



Ediția de acest an a Salonului anual al UAP, filiala Târgu-Mureș, a debutat duminică, 17 decembrie 2017, orele 11.00, la Galeria Art Nouveau din Palatul Culturii.

Nu mai puțin de 59 de artiști locali, dar și doi artiști invitați din Ungaria și doi din Cluj, expun în această ediție lucrări care variază de la pictură la grafică, sculptură, tehnică mixtă și fotografie, exprimând o viziune de ansamblu a unui colectiv de artiști diferiți, ale căror stiluri conferă varietate și dinamism vizual expoziției.

Invitații au fost întâmpinați de ambianța sonoră sensibilă oferită de către Trio „Vioara“ de la Liceul Vocațional de Artă (pregătit de dna prof. Vass Edit), care a susținut un Intermezzo muzical.

În deschiderea vernisajului au vorbit Radu Florea și Nagy Miklós Kund.

Mana Bucur a deschis oficial salonul pe o notă optimistă: „Acest salon anual, pe lângă toate cele 18 care au avut loc anul acesta se vrea cartea noastră de vizită, dovadă că Galeria Art Nouveau funcționează la cel mai înalt nivel.“

Omagiu pentru doi artiști dispăruți

De asemenea, au fost amintiți pe o notă omagială doi artiști care ne-au părăsit în acest an, și care au avut o contribuție importantă la activitatea artistică a UAP Mureș. Este vorba de pictorul Adrian Chira și graficianul Haller József.

„Inspirația trebuie să ne prindă lucrând. Realizăm lucrări de artă vizuală, dar asta dintr-o necesitate interioară, cum spunea Mark Rothko. Asta ar trebui să fie de-ajuns, nevoia de a te exprima, și atât. Așa și este până la momentul expunerii publice a unei opere artistice.

Salonul anual de artă al filialei ar trebui să fie, după mine, un spațiu critic de manifestare a exigențelor proprii artistului, cât și celor care fixează standardele de calitate ale mesajului artistic. În acest an au reușit să facă acest lucru. Condițiile de participare și condițiile de jurizare au contribuit din plin, și asta se vede pe simeze. Din punct de vedere al stilurilor, cât și a temelor tratate, dar și din direcția abordărilor diverse și a rezolvărilor proprii fiecărui expozant, eu simt un salt. Salonul din acest an al Filialei Târgu-Mureș al Uniunii Artiștilor Plastici din România are consistență de mesaj. Are tehnică și o ținută de prezentare publică superioară celei de anul trecut“ a fost de părere Radu Florea.

Vernisajul a fost vizionat de numeroși vizitatori care au putut conversa în voie cu artiștii între un fursec, un exponat provocator și un pahar de șampanie, vin sau suc, după preferință sau restricții de sănătate.

Cum arta nu dăunează deloc sănătății, publicul târgumureșean este invitat să vizioneze expoziția până în 17 ianuarie 2018. Intrarea este liberă.

Andrei VORNICU