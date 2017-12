Dorin Florea, mesaj cu ocazia intrării în Anul Centenarului

Share



Primarul municipiului Târgu-Mureș, Dorin Florea, a transmis marţi, 19 decembrie, cu ocazia unei conferinţe de presă, câteva gânduri cu ocazia intrării României în Anul Centenarului.

Catalog şi logo nou

Cu acest prilej, Dorin Florea a anunţat că Primăria municipiului Târgu-Mureş a editat un catalog pentru a marca împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire din 1918.

„Am editat un catalog al Primăriei, fără să fie nici un fel de ostentație, ci pur și simplu imagini plăcute din oraș sau imagini plăcute despre anotimpuri. De noutate este intrarea noastră în Anul Centenarului, pentru că am intrat în Anul Centenarului. Nu de la 1 ianuarie, ci începe de la 1 ianuarie 1918 şi continuă până la 1 decembrie 2018. Ăsta e Anul Centenar. Am spus că voi încerca să marchez aceşti 100 de ani, nu ştiu cum va fi receptat de unii, dar de mine va fi receptat de recunoștința pe care o port celor care s-au străduit pentru evenimentul istoric de la 1918. Am făcut un logo, o să-l afișăm peste tot, şi toate manifestările Primăriei, începând cu 1 ianuarie și finalul acestui an, vor purta logoul celor 100 de ani de la Marea Unire. Mă țin de cuvânt și definesc zero-ul din centrul gol. Eu consider că trebuie să există un semnal care se va da cinstea celor 100 de ani de recunoștință, să fie însoțit și de ceea ce lipsește României la 100 de ani. 1 decembrie când s-a făurit, s-a făurit România Întreagă. Această aşa-zis clasă politică vorbeşte despre cei de la vremea respectivă, au negat și s-a considerat nul Pactul Ribbentrop-Molotov. Momentul acela înseamnă că teritoriile românești certificate prin Tratatul de Pace din 20 trebuie să revină exact acolo unde au fost. Basarabia şi Bucovina, părerea mea. Eu asta propun”, a menționat primarul municipiului Târgu Mureș.

„Să dea Dumnezeu înțelepciune și educație”

Totodată, Dorin Florea a transmis și gândurile sale pentru anul 2018.

„Să dea Dumnezeu înțelepciune și educație în primul rând acestui popor, să nu se mai lasă manipulat într-o manieră de nepermis, antrenând generații, pături sociale, într-o dezbinare și o ură care nu cred că face cinste nimănui, dar mai ales să corectăm imaginea cea mai penibilă și jenantă a României de țară pe care este de preferat să o ocolești. Vă spun cu toate responsabilitatea, cu toată supărarea, pentru că vedem la o scară mai mică ce se întâmplă în Consiliul Local și avem toată imaginea contrabalansată și ceea ce înseamnă România”, a subliniat primarul municipiului Târgu-Mureș.

