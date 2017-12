Dr. Lucian Goga, de trei ani prefect al judeţului Mureş. „Munca în echipă mereu dă roade!”

Share



Prefectul judeţului Mureş, dr. Lucian Goga, a împlinit, zilele trecute, trei ani de la numirea în funcţie. La data de 17 decembrie 2014, printr-o Hotărâre de Guvern, dr. Lucian Goga a fost numit prefect al judeţului Mureş, transferându-se astfel din funcţia de director executiv al Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş în cea de prefect.

Prefectul „repede şi bine”

Adept al muncii în echipă, dar şi al activităţii pe teren, prefectul judeţului Mureş recunoştea, într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi în octombrie 2016, că este adeptul principiului „repede şi bine”.

„Din păcate, nu prea se poate realiza şi le-am spus colegilor că de la „repede” mai pot să fac rabat, dar de la „bine” niciodată”, afirma, în interviul respectiv, dr. Lucian Goga.

„Am încercat să îmi fac cât mai bine datoria”

Contactat marţi, 19 decembrie, prefectul judeţului Mureş a mărturisit că munca dedicată în folosul cetăţeanului, cu respectarea Legii 340, care reglementează funcţionarea Instituţiei Prefectului, sunt principalele explicaţii ale longevităţii în funcţie.

„Aceşti trei ani au însemnat o muncă intensă, de 24 de ore din 24. M-am dedicat acestei munci şi am să mă dedic în continuare, atâta timp cât o să exercit funcţia de prefect. Am dedicat şi mă voi dedica în continuare muncii în folosul cetăţeanului, sunt reprezentantul Guvernului României în judeţul Mureş, am încercat să îmi fac cât mai bine datoria şi aşa cum am promis, o să îmi fac datoria în continuare, atâta timp cât voi ocupa acest post. M-am dedicat muncii, atât la birou cât şi la activităţile de pe teren, din judeţ, am fost mereu dedicat, mereu am încercat să rezolv problemele cetăţenilor, dar şi să respect atribuţiile prevăzute în Legea 340 de funcţionare a Instituţiei Prefectului. Cred că acesta este singurul răspuns pe care pot să vi-l dau”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, dr. Lucian Goga.

Mulţumiri echipei şi colaboratorilor

Totodată, prefectul judeţului Mureş a transmis mulţumiri echipei de la Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, dar şi reprezentanţilor instituţiilor colaboratoare şi ai instituţiilor aparţinând sistemului naţional de apărare, pază şi ordine publică.

„În această perioadă nu puteam să muncesc şi nu puteam să am aceste rezultate fără aportul colegilor din Instituţia Prefectului, cărora le-am mulţumit şi le mulţumesc şi pe această cale. Le mulţumesc tuturor colaboratorilor din toate instituţiile aparţinând sistemului naţional de apărare, pază şi ordine publică, instituţiile de siguranţă naţională, instituţiile deconcentrate, suntem o echipă în judeţul Mureş şi ca atare munca în echipă mereu dă roade. Nu am încercat niciodată, indiferent dacă mi-am exercitat profesia de medic veterinar sau acum cea de prefect, să fac lucruri de unul singur. Sunt adeptul muncii în echipă şi iată că munca în echipă dă roade, transmit tuturor colaboratorilor cele mai calde urări de sănătate, La Mulţi Ani şi un 2018 cât se poate de bun”, a subliniat dr. Lucian Goga.

