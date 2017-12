Județul Mureș s-a distins la Gala Olimpicilor Internaționali, de la București

Share



Palatul Parlamentului a găzduit marți, 19 decembrie, Gala Olimpicilor Internaționali, organizată de către Ministerul Educației. În cadrul evenimentului, elevii, profesorii și instituțiile școlare au fost recompensate în diplome și bani, în funcție de premiul sau mențiunea obținute la olimpiade.

Județul Mureș se poate mândri la ediția din acest an cu numeroși elevi care, alături de dascălii acestora, au obținut rezultate importante la diverse olimpiade.

Cosmina Cristina Price (clasa a XII-a), de la Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian”, s-a clasat pe locul II la Olimpiada Internaţională de Lectură. Alături de elevă (acum studentă în anul I la Facultatea de Litere a Universității din București) s-a aflat profesoara de Limba și literatura română Raluca Marian.

Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, fruntaș la premii

Nu mai puțin de patru premianți au provenit de la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”. Astfel, eleva Barta-Zágoni Bernadette (clasa a VI-a) a obținut locul II la Olimpiada de Matematică pentru Gimnaziile Maghiare din Europa, sub îndrumarea profesorului Mátéfi István. Ferencz Dániel (clasa a X-a) a luat locul III la Olimpiada de Matematică pentru Liceele Maghiare din Europa, fiind pregătit de profesorul Mátéfi István. Kis Anita (clasa a VII-a) a obținut locul III la Olimpiada de Matematică pentru Gimnaziile Maghiare din Europa, sub îndrumarea profesoarei Horváth Éva, și Nagy Brigitta Rebeka (clasa a VII-a), a luat Mențiune la Olimpiada Internaţională de Limbă, Literatură și Cultură Maghiară, fiind pregătită de profesoara Soós Katalin.

Nu în ultimul rând, au fost premiați elevii Nagy Zsuzsa (clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Dr. Bernády György”), care a obținut locul III la Olimpiada de Matematică pentru Gimnaziile Maghiare din Europa, sub îndrumarea profesoarei Bartos Honorea, și Vajda Péter (clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Europa”) care s-a clasat pe locul II la aceeași olimpiadă, fiind pregătit de profesoara Eva Secăreanu.

Andrei VORNICU