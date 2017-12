Școala Doru Autoactiv. Peste 15.000 de soferi în 20 de ani!

Share



Cu tradiție și experiență dobândită de-a lungul anilor, începând din anul 1997 la Tîrgu Mureș, și din 1998 cu o filială la Reghin, Școala de Șoferi Doru AutoActiv este locul de formare a peste 15.000 de șoferi mureșeni.

Recent, Școala de Șoferi Doru Autoactiv, punct important de reper pe harta mureșeană a formatorilor de conducători auto, a împlinit 20 de ani de activitate.

Despre cele două decenii de existență ne-a spus câteva cuvinte Constantin Nechifor, administratorul firmei și cel care coordonează echipa Doru Autoactiv :

”Cu bune, dar și cu momente grele, am reușit să ajungem la cota 20. Sunt ani cu muncă multă, cu eforturi de a supraviețui pe o piața dificilă, în care, de multe ori, legislația nu ne ajută deloc. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care au muncit aici de-a lungul a 20 de ani, celor care lucrează și acum, dar în același timp, vreau să le mulțumesc și mureșenilor care au avut încredere în noi și au apelat la priceperea noastră.”

La Doru AutoActiv, cursantul poate opta pentru categoriile AM, A1, A2,A, B, BE, C, CE și D, cu un tarif fără costuri ascunse, școala deținând un poligon auto propriu și un cabinet psihologic unde se poate face examinarea psihologică. Activitatea școlii este în acord cu regulamentul de organizare și funcționare a școlilor de șoferi, iar programul de instruire este flexibil, adaptat la nevoile clientului.

Doru AutoActiv este cea mai mare școală din județ, atât din punct de vedere al personalului, 15 instructori și 2 profesori, cât și al mașinilor, disponibile pentru toate categoriile, în stare foarte bună. Conducerea școlii investește în continuu în baza materială, în aparatură și pregătirea profesională a angajaților, cursanții având posibilitatea de a urma pregătirea teoretică la nivel de ultimă generație, pe calculator, de preferat în limba română, dar partea practică se predă, opțional, și în limba română și în limba maghiară. Pentru a se pregăti cu succes la examenul auto, cursantul trebuie să stăpânească cunoștințele teoretice legate de legislația rutieră actualizată, curs de mecanică și cunoașterea automobilului, de conduită preventivă și curs de prim-ajutor.

În ceea ce privește pregătirea practică, există posibilitatea de efectuare a orelor de conducere suplimentare celor de bază.

Rata promovabilității este peste media națională, iar procentul de promovabilitate a unei școli este cea mai clară indicație a nivelului calității serviciilor oferite, pentru că este direct influențată de nivelul de experiență și profesionalismul colectivului de instructori auto. Potrivit celor adăugate de Constantin Nechifor, satisfacție mai mare nu este, decât aceea să vezi cum părinții își dau cu curaj cheile de la mașină tinerilor absolvenți la Doru AutoActiv.

Școala de șoferi Doru AutoActiv are sediul pe strada Călărașilor nr. 22, lângă clădirea unde își desfășoară activitatea cele două servicii publice, de eliberare permise și pașapoarte Mureș.