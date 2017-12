VIDEO, FOTO: Datinile și obiceiurile de iarnă readuse la viață de Clubul Copiilor din Reghin

Share



Casa de Cultură a Tineretului „George Enescu” din Reghin a devenit luni, 18 decembrie, neîncăpătoare cu ocazia spectacolului „Obiceiuri și tradiții de iarnă” organizat de Palatul Copiilor Târgu-Mureș, filiala Reghin cu sprijinul Primăriei municipiului Reghin și al Bibliotecii Municipale „Petru Maior” din Reghin.

Au încântat asistența Ansamblul folcloric de cântece și dansuri „Stejărelul”, instructor Teodor Frâncu, Ansamblul folcloric „Plaiuri mureșene” din Târgu-Mureș, instructor prof. Cristian Miti, Ansamblul de dansuri populare țigănești „Laleaua neagră”, instructor prof. Cotta Ibolya, Grupul vocal folcloric al Cercului de Engleză-Franceză din cadrul Clubului Copiilor Reghin, instructor prof. Bianca Someșan, alături de elevii coordonați de profesoarele Adina Ința și Simona Ercsei, Palatul Copiilor Reghin, cu un moment de dans modern. Spectacolul a fost completat de recitalurile susținute de soliștii Narcisa Suciu, Lorena Holcă, Ștefania Sălăgean, Dodi Mădălin, Bianca Pop și Dorina Oprea.

„Absolut toți copii care participă la cercurile artistice din cadrul Clubului Copiilor din Reghin au contribuit la acest spectacol, respectiv Cercul de Limba Franceză-Engleză, și grupele de dansuri populare și dans modern. Meritul principal le revine profesorilor coordonatori, dar mai ales copiilor. Copii au fost extrem de fericiți pe scenă, sunt extrem de mândră de ei, de ceea ce fac, de implicarea lor. Să nu-i uităm pe părinți, emoționați ca de fiecare dată când își văd puii pe scenă devenind vedete”, ne-a declarat Luminița Dobrean, director adjunct Palatul Copiilor din Târgu-Mureș, coordonator Clubul Copiilor din Reghin.

La mulți ani instructorului Teodor Frâncu

Unul din momentele speciale ale spectacolului i-a fost dedicat coordonatorului Ansamblului ”Stejărelul”, Teodor Frânc, cu prilejul aniversării celor 64 de ani, prilej cu care elevii săi i-au cântat La Mulți Ani, în aplauzele celor prezenți.

„Am făcut 64 de primăveri, fapt pentru care am primit un cadou extrem de frumos din partea acestor minunați copii. Le mulțumesc din suflet pentru tot ce fac, nu lasă să dispară tradițiile și obiceiurile populare de Nașterea Domnului Nostru Iisus Hristos, colindele, jocurile populare și tot felul de obiceiuri. Am venit la acest spectacol cu mult drag pentru a le putea prezenta reghinenilor datinile și obiceiurile nostre , iar la final am primit ropote de aplaude, fapt de care suntem extrem de încântați. Vreau să-mi exprim respectul față de părinții acestor minunați copii, de care sunt extrem de mândru. Avem în cadrul ansamblului 25 de copii, mai mari, mai mici, de la cei de 7 până la cei de 14 ani. Avem și tineri, care nu mai sunt copii, care acum au crescut și care au devenit prezențe constante la festivalurile de folclor din județ și din țară. La fiecare generație avem parte de copii minunați, care deprind în cadrul ansamblului dragostea pentru folclor, și care își amintesc cu mare drag de profesorul lor. Primesc mesaje de ziua mea sau de sărbători din diferite colțuri ale lumii, din Anglia, Franța, America, foste eleve de-ale mele care spun că le este dor să mă vadă, le e dor de cântecul și jocul popular care l-au îndrăgit în cadrul ansamblului nostru.”, a precizat Teodor Frâncu.