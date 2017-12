Inspectoratul județean de poliție, distins cu Premiu pentru parteneriat

Share



Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, condus de comisar șef Gabriela Pâncă a primit distincția anului 2017, mai exact ”Premiul de Excelenţă în parteneriat în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie”, un premiu decernat de Institutul Est-European de Sănătate a Reproducerii (IEESR), la finalul fiecărui an. Festivitatea de decernare a avut loc într-un cadru cu adevărat festiv la sediul IEESR marți, 19 decembrie. Un moment la care au contribuit cu cântec și suflet grupul de colindători ”Străjerii Sighișoarei”, format în (aproape) exclusivitate din actuali și foști polițiști.

Adaptare da, nu însă și la violență

Premiul acordat în acest an a răsplătit în fapt întregul Inspectorat de Poliţie Judeţean Mureş, atât pentru implicarea în asistența victimelor violenței în familie, cât și pentru multele acțiuni de informare asupra măsurilor de protecţie disponibile și a serviciilor specializate de suport existente în comunitatea mureșeană, pentru munca de referire în rețea și nu în utimul rând pentru campaniile de prevenire derulate. ”Încă de la început au fost principalii noștri parteneri, alături de SMURD, Inspectoratul Școlar Județean, de Medicina Legală, și de toate unitățile medicale. Ei sunt cei care continuă să informeze victimele, să le protejeze, să le facă să ajungă la noi în programul de adăpostire, de consiliere. Și nu putem decât să le mulțumim”, a declarat Elena Micheu, directorul executiv al IEESR. În opinia Gabrielei Pîncă, un moment dedicat echipei, tuturor polițiștilor care reușesc să aducă o rază de speranță tuturor victimelor violenței. ”Să lucrezi în violență este foarte greu. Trebuie să depui foarte mult efort ca să nu te încarci cu partea negativă și să găsești puterea să mergi mai departe. Anul care trece a fost un an greu, cu toate provocările din toate domeniile, însă cu toate greutățile, se încheie cu mulțumirea lucrului bine făcut, sau cel puțin al strădaniei. Un an în care au fost deasemeni și multe schimbări la care a trebuit să ne adaptăm. Important este însă să nu ne adaptăm la violență”, a subliniat Gabriela Pîncă.

Număr aproape dublu de cazuri

Anul a fost greu și la IEESR, și din punctul de vedere al cifrelor. ”Trebuie știut că noi avem în evidențe atât cazurile noi, cât și cazuri mai vechi, care se reactivează”, a explicat Teodora Pavel, psihologul Centrului Judeţean Mureş de Prevenire, Monitorizare şi Combatere a Violenţei în Familie. În acest an, numărul cazurilor noi aproape că s-a dublat. Dacă anul trecut Centrul a oferit asistență pentru 123 de cazuri vechi și 49 de noi victime ale violenței, în acest an, care încă nu s-a finalizat, au fost înregistrate deja 96 cazuri noi, în condițiile în care la final de an, când toată lumea sărbătorește, multe cazuri vechi se reactivează, dar apar și altele noi. ”Alegerea Poliției pentru a primi acest Premiu pentru parteneriat este perfect justificată și din punctul de vedere al cifrelor. Mare parte a cazurilor care ajung la noi și primesc ajutor, suport, se datorează tocmai acestui parteneriat”, a subliniat Teodora Pavel.

Serviciu de permanență, și în perioada Sărbătorilor

IEESR oferă servicii medicale şi sociale, oferă sprijin psihologic și legal victimelor violenței, fie ele femei, bărbați sau copii. Mai mult, în cadrul Institutului funcționează deja de mai mulți ani Centrul pentru Adăpostirea Victimelor Violenţei în Familie. Deși în perioada Sărbătorilor, Institutul ca atare va fi închis, victimele violenței nu sunt lăsate fără sprijin. În această perioadă va funcționa un serviciu de permanență telefonic, la numărul de telefon 0265 – 255931, unde cineva va răspunde în permanență, iar victimele violenței vor fi direcționate către Centru. Conform legii, adresa adăpostului destinat acestor victime este secret.

Edith VEREȘ