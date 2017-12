Te autoaccidentezi, îţi plăteşti spitalizarea!

Share



Elev obligat la plata cheltuielilor de spitalizare. Spitalul explică de ce

Indiferent că ești elev sau pensionar, angajat cu toate plățile la zi, vei avea de achitat sume consistente dacă te autoaccidentezi. A aflat asta pe propria piele târgumureșeanul A.I., al cărui fiu, elev în vârstă de 17 ani, s-a accidentat în timp ce exersa mersul pe motocicletă. Pățania îl va costa scump, părinții lui având de achitat 3.132 de lei, la care se adaugă îngrijirile de urgență oferite de către SMURD.

Minorul e bun de plată

Pățitul și-a expus revolta pe rețeaua de socializare. ”Nu vă vine să credeți ce se întâmplă în sănătate. Fiul meu de 17 ani a suferit un accident cu motocicleta. A căzut, s-a autoaccidentat. Am ajuns la Smurd. Analize, după care transfer la o secție pediatrică. (…) După 3 zile, când urma externarea, ne-au informat că toate cheltuielile de spitalizare, inclusiv cel de la Smurd vor fi suportate de… noi. (…)Pentru cele câteva zile ni s-au cerut 3200 RONI. Asta este țara (…) în care trăim. Țara în care legile se fac noaptea”, a început tatăl victimei. Acesta a subliniat în repetate rânduri că toți medicii cu care s-au intersectat au dat dovadă de un grad ridicat de profesionalism si că are doar stimă și respect pentru întreg personalul medical. Revolta lui A.I. a fost legată nu doar de factura pe care urmează să o achite, dar și de faptul că nu a fost informat înainte de internare. ”Țara unde ți se aduce la cunoștință faptul că un minor e bun de plată doar la externare, nu cumva să îți duci copilul la o unitate privată unde ai și dreptul să-ți vizitezi copilul, nu ca în această secție unde nu intră nimeni neautorizat”, a încheiat expunerea A.I. Relatarea a adunat sute de comentarii înfierbântate, care au arătat măsura în care cetățenii își cunosc – sau nu – drepturile.

Răbufnirea de pe rețeaua socială a fost confirmată ulterior și personal. ”Susțin în continuare că ar fi trebuit să fiu anunțat din start că va trebui să plătesc spitalizarea copilului, elev cu ambii părinți plătitori de asigurări de sănătate”, a subliniat A.I.

Necunoașterea legii nu absolvă pe nimeni

Accidentul tânărului a fost considerat eveniment public, acesta fiind bănuit de conducerea unui scuter pe drumurile publice, cu depășirea vitezei maxime legale (fapt de altfel contestat de către pacient), contravenția fiind constatată și sancționată ca atare de organele de poliție. Astfel, cazul a fost considerat drept accidentare din culpă. De la Luminița Florea, juristul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș am aflat că nu este unicul caz de pacient asigurat care trebuie să-și achite cheltuielile de spitalizare. Aici se înregistrează în medie 50 de cazuri de vătămări corporale lunar. Necunoașterea legii nu absolvă însă pe nimeni, consideră Luminiţa Florea.

Ce spune legea

Neînțelegerile au apărut în urma modificării articolului 313 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanitar care stipula următoarele: ”Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătății altei persoane răspund potrivit legii și au obligația să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistența medicală acordată”. Începând însă cu data de 15 octombrie 2014, articolul respectiv a fost modificat, devenind articolul 320, fiind introdusă sintagma ”precum și daune sănătății propriei persoane, din culpă”, exact cazul tânărului pacient.

”Pacienții pot fi oricând externați la cerere”

Tatăl pacientului a reclamat inclusiv faptul că a fost internat la secția de Pediatrie, fără a se fi cerut acordul. ”Din moment ce a apelat la serviciul de urgență care este de stat, de acolo în mod normal a fost transferat pe secția specializată. Totuși, trebuie știut că fiecare pacient poate fi externat oricând pe propria răspundere și poate merge la privat sau unde dorește. Nu este obligat să accepte spitalizarea, mai mult, poate fi refuzată până și Ambulanța”, a explicat juristul Spitalului.

Din fericire, cazurile de pacienți recalcitranți sunt relativ puține, aproximativ 70% dintre aceștia înțelegând să achite cheltuielile de spitalizare. Iar ceilalți? ”Ne spun că ne dau în judecată și că vor informa presa de ceea ce se întâmplă în cadrul instituției, îi lăsăm să-și verse nervii și îi ascultăm, după care urmăm procedurile legale, care se finalizează cu intentarea unei acțiuni în pretenții împotriva debitorului. Durata proceselor civile având ca obiect pretenții variază între 6 luni și un an, de la data la care am aflat de la organele de cercetare penală cine este făptuitorul, până avem o hotărâre definitivă. În aceste procese, având în vedere cadrul legislativ, se admite cererea de chemare în judecată a spitalului și obligă debitorul la plata contravalorii cheltuielilor de spitalizare și dobânzi legale de la data externării a părții vătămate. În cazul în care după finalizarea procesului debitorul nu achită debitul care îl are față de unitatea noastră urmăm dispozițiile legale cu privire la executarea silită”, a subliniat Luminița Florea.

Diferențe între accident și… accident

Cum încadrăm un accident casnic și de ce acestea sunt acoperite totuși de asigurările de sănătate, ne-a lămurit Luminița Florea. ”Noi nu suntem organ de cercetare. Culpa este stabilită de organele de cercetare, Poliție sau Parchet. Spitalul nu are competența de a stabili culpa, ea trebuie stabilită de către organele abilitate. Compartimentul juridic pune în aplicare dispozițiile organelor competente, Poliția și Parchetul. Eu nu am competența să decid dacă a fost sau nu culpă. Pacientul va fi internat și tratat, pentru că sănătatea lui este pe primul loc, iar la final va primi un decont de cheltuieli informativ”, a explicat Luminiţa Florea.

Ultimul cuvânt revine pățitului. ”Deci dacă am înțeles corect, de acum încolo va trebui să citim în fiecare zi Monitorul Oficial înainte de a ieși din casă, pentru că nu se știe ce modificări pot apărea peste noapte…”, a declarat A.I. Totodată, acesta a ținut să accentueze faptul că nu a ales să se revolte public din motive personale, ci din speranța că informația ar putea fi utilă și altora, cei informați putând evita situații asemănătoare. Între timp, pacientul s-a recuperat în totalitate, fapt pentru care este recunoscător întregului personal medical. Și subliniază. Medical.

Edith VEREȘ