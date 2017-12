Proiecte europene și guvernamentale în valoare de 7 milioane de euro în Livezeni

Share



Primăria comunei Livezeni nu a avut nicio cerere de finanțare refuzată în anul 2017, astfel încât a atras suma totală de 7.079.223 milioane de euro din diferite proiecte europene și guvernamentale.

„Anul 2018 se arată mult mai spectaculos”

2017 este considerat anul proiectelor la Livezeni, deoarece primăria locală a elaborat şi depus mai multe cereri de finanțare.

„Încet, pot încheia prima etapă din mandatul meu de primar. Eu am împărțit acești patru ani în care sunt primarul comunei în trei etape, prima fiind faza pregătirilor, planificărilor, proiectărilor. Realizările infrastructurale sunt precedate de o serie de pregătiri ce presupun elaborarea unor documente. Probabil știți și dumneavoastră că în sfera publică lucrurile merg mai încet, birocrația este mare, durează mult eliberarea unor autorizații, organizarea licitațiilor, verificarea procedurilor etc. Aceasta este situația și trebuie să ne conformăm, deoarece trebuie să respectăm legile. Așa am procedat și noi la Livezeni, și asta s-a întâmplat în prima etapă a mandatului meu de primar, adică am elaborat documente, studii de fezabilitate, respectiv cereri de finanțare. Vă anunț cu bucurie că în primăvara anului viitor multe proiecte mari și importante ajung în faza a doua, adică în etapa realizării. Astfel, anul 2018 se arată mult mai spectaculos decât anul 2017, deoarece începe să se concretizeze tot ce până acum era pe hârtie. Eu personal sper că proiectul bugetului statului nu va îngreuna plățile și înaintarea lucrărilor”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Bányai István, primarul comunei Livezeni.

Reţeaua de apă şi canalizare, extinsă

Potrivit edilului şef al comunei Livezeni, principalele proiecte vizează extinderea reţelei de canalizare şi a rețelei de apă.

„Sistemul de canalizare constituie o prioritate, dar acesta este un tip de proiect al cărui pregătire durează aproape la fel de mult ca și realizarea. Ca să respectăm legea, trebuia să organizăm licitație pentru fiecare pas. La momentul de față este în curs de realizare proiectul tehnic, iar în ianuarie organizăm licitația pentru executarea lucrărilor. Tot în acest an, în aprilie, am semnat contractul de finanțare pentru sistemul de canalizare. Am câștigat de un milion de euro din fonduri europene. Un alt proiect mare este extinderea rețelei de apă. Avem deja proiectul de executare, respectiv autorizația de construire, și este în curs de organizare licitația pentru executarea lucrărilor. După cum probabil știți, am câștigat 357.000 de euro prin programul PNDL 2017-2020 pentru extinderea și îmbunătățirea sistemului de apă, în urma căruia va fi apă în comună în locurile unde până acuma nu era. În același timp vom rezolva problemele ce au apărut în exploatare”, a afirmat Bányai István.

Bunurile publice, inventariate

Totodată, în acest an, pentru prima oară în istoria comunei a fost făcut inventarul bunurilor publice.

„Ştim ce avem și în ce stare. Inventarul până acuma exista doar pe hârtie. Acum, ce este în realitate, este și scriptic”, a spus primarul comunei Livezeni.

Cămine culturale, renovate

Pe lista proiectelor aflate în stand-by se află şi un proiect care vizează modernizarea căminelor culturale din patru localităţi aparţinătoare.

„Avem un proiect important pentru care încă nu am primit rezultatul: este vorba despre finanțarea căminelor culturale din Livezeni, Sânișor, Poienița și Ivănești. Am depus documentație în vederea obținerii de fonduri europene prin PNDR pentru modernizarea, renovarea și dotarea căminelor culturale. Proiectul are valoare de aproape 3 milioane de lei, adică aproximativ 655.000 de euro. Vara acesta o delegație a vizitat cele patru sate din comună. Nu au fost sesizate probleme în legătură cu proiectul întocmit. Aşteptăm cu nerăbdare rezultatul evaluări”, a continuat Bányai István.

Stații moderne de autobuz și trotuare

În acest an, Primăria comunei Livezeni a elaborate un proiect, a obținut autorizațiile și a semnat proiectul de executare pentru amenajarea stațiilor de autobuz.

„Vom moderniza în total 12 stații de autobuz, adică vom schimba chioșcurile din lemn aflate în prezent în stațiile de autobuz, construim o bandă de oprire pentru vehicule, înălțăm trecerile de pieton înainte de stații în toate cele patru localități. Astfel, creăm șansa ca transportul în comun să se desfășoare în condiții civilizate. Tot în acest an am făcut proiectele, am obținut autorizațiile necesare și am semnat proiectul de executare pentru construirea trotuarelor în comună. Construim trotuare între Livezeni și Târgu-Mureș, adică de la strada Livezii până în oraș, la Sânișor lângă casa de pompe funebre, la Poienița în curtea școlii, la Ivănești între stația de autobuz și școală. Lucrarea este bugetată din fonduri locale”, a subliniat primarul comunei Livezeni.

GÁLL Boglárka