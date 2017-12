Sărbătorile de iarnă în paginile vremurilor trecute

Share



Presa zilelor noastre abundă în materiale legate de sărbătorile de iarnă, ziarele alocând un spaţiu bogat sărbătorii Naşterii Domnului şi a Anului Nou. Nu fac excepţie nici ziarele din vremuri de mult apuse, printre care şi cele mureşene, sărbătoarea Crăciunului fiind amplu reliefată în ziarele din judeţ ale perioadei interbelice. Am încercat o mică incursiune în ziarele vremii să vedem cum erau reliefate sărbătorile de iarnă, ajutor fiindu-ne arhiva Bibliotecii Judeţene Mureş.

“Risipa unora şi uitarea de cel necăjit”

Cel mai vechi ziar în care am găsit date despre sărbătoarea Naşterii Domnului a fost "Mureşul", care în numărul din ianuarie 1923 scria: „Linişte şi pace coboare în voi şi în casele voastre. Mântuitorul s-a născut şi va veni. Fiţi gata să-L primiţi cum se cuvine".

În acelaşi număr al gazetei găsim o interesantă opinie despre Moş Crăciun şi ce ne aduce el. „Dar celor mulţi, cari au robotit în trecut, care au sângerat atât şi cari duc greul şi acum, ce le aduce Moş Crăciun? Ce aduce funcţionarilor, ce aduce văduvelor şi orfanilor? Mizeria în valuri, scumpetea continuă, lipsa de îmbrăcăminte şi lemne, lacrimi în ochi şi trista speranţă a unui viitor şi mai nesigur. Faţa lor se va îmbujora de frig şi în seara tainică a naşterii se vor simţi străini între ai lor. Cel puţin pentru orfani şi văduve s-ar fi căzut să se facă mai mult. Risipa unora şi uitarea de cel necăjit nu ne dovedeşte de creştinism, răscolesc nemulţumirile, nasc revoltele. În alţi ani se obişnuia şi la noi „pomul de Crăciun” al elevilor săraci şi orfani, dar acum şi asta s-a îngropat. Poate celălalt Moş Crăciun va aduce binele”.

O turmă şi un păstor

Aceeaşi gazetă scria o săptămâna mai târziu cu referire la noul an, 1923. „Nu ne trebuiesc jongleuri abili ci tâlmaci credincioşi ai acestui instinct virgin şi spontan. Anul trecut (1922) ne-a dat spectacolul deprimant al goliciunii sufleteşti, a urei sămânţate cu calcul. An nou, dela tine aşteptăm să ne înfrăţeşti, să sădeşti în inimi măntuitorul cuvânt: O turmă şi un păstor.”

Reîntoarcerea pe drumul credinţei

Trecem uşor la o altă publicaţie din perioada interbelică, "Viitorul Mureşului" care scria la 27 decembrie1925 prin Mihai Dragoş:

„După atâta orbecăire prin întuneric, după atâtea tragice experimente, credem că a sosit în sfârşit timpul să ne reculegem şi să ne întoarcem spre calea călăuzitoare care s-a aprins acum două mii de ani aproape, în Betleemul Judeei. Fie deci ca amintirea de acum a Naşterii Domnului să însemne în sfârşit pentru noi toţi, reîntoarcerea pe drumul credinţei dumnezeieşti, naşterea zori noi de viaţă după care încă în zadar ne trudim pentru că am uitat unde s-o căutăm”.

Semnale de alarmă

Spritul critic era simţit şi în aceea perioadă faţă de cei mai puţin grijulii faţă de tradiţiile populare, găsit în paginile Gazetei Mureşului în numărul din 25 decembrie 1931. „Regretabil, că frumosul obiceiu de a umbla cu steaua e pe cale de a se pierde cu totul. Copii cari se îmbracă astăzi în Irozi, sunt sunt aproape tot numai copii săraci, iar colindatul cu steaua e considerat tot mai mult ca un lucru cerşetoresc. Adevărat, de altfel, că nu-ţi mai prea face plăcere să-i auzi pe colindreţii de azi recitând atât de schimonosit şi fragmentar, frumoasele colinde şi versuri ale generaţiilor trecute.”

Sărbători triste şi necăjite

Povara grea a războiului ş-a făcut simţită şi în ce priveşte opinia gazetarilor vremii, lucru reliefat şi de gândurile exprimate în 29 decembrie 1931 în paginile Gazetei Mureşului. "Sărbătorile Crăciunului au trecut triste şi necăjite pentru cei mai mulţi, pline de grijă pentru toţi. Ne găsim acum pe pragul unui nou an. Cu câte nădejdi este el aşteptat de omenirea întreagă. Va aduce el oare linişte şi rânduială între oameni după adâncile zdruncinări cauzate de pe urma celui mai crâncen război care a fost vreodată? Să nădăjduim că aşa va fi."

Ceasul de reculegere şi de odihnă

Facem un salt de un an şi ajungem în preajma Crăciunului din 1932, când Gazeta Mureşului scria: “Astăzi, vremurile s-au schimbat. Sub povara greutăţilor de tot felul, oamenii, luptând din greu cu vitregii fără nume, au pierdut din ceea ce erau altădată. Atmosfera liniştită a căminului de odinioară s-a umplut de sbucium şi de asprimi necunoscute. Poate de aceia şi Moş Crăciun este anul acesta mai trist şi mai puţin darnic. Totuşi, sărbătorile vin să ne înveselească, să lumineze bordeiul săracului ca şi palatal bogatului şi pe deasupra tuturor preocupărilor materiale, să dăruiască sufletelor ceasul de reculegere şi de odihnă. Este în măreţia acestui dar ceva din taina dumnezeiască pe care oamenii o simt fără s-o înţeleagă, ceva din puterea biruitoare a ceasurilor de înălţare cu care sfintele sărbători alină, mângăie şi întăresc sufletul oricăriu credincios.”

Mesaj de sărbători de la Vasile Netea

Ajungem apoi la Glasul Mureşului care scria prin Vasile Netea un gând de Naşterea Domnului, chiar în ediţia din 25 decembrie 1934.

“Naşterea lui Isus să fie pentru fiecare un prilej de reculegere, de purificare sufletească, de împăcare cu sine însuşi şi cu lumea, de apropiere de Dumnezeu şi de Biserică. Drumul bisericii e drumul mântuirii, drumul păcii, drumul iubirii, drumul lui Dumnezeu. Mergeţi pe acest drum şi vă veţi mântui.”

În acelaşi ziar, tot într-o zi de 25 decembrie a anului 1938 găsim câteva gânduri de Crăciun semnate de protopopul Ştefan Rusu. “Fraţi creştini. Fiecare se naşte, trăieşte şi moare trupeşte. Sufletul este nemuritor dacă faptele omului, cât a trăit au fost vii şi plăcute Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt. Sf. Naşterea Mântuitorului, noului an 1939, Sf. Botez al Domnului Isus, prin bunvestitorul Său Ioan să vă aducă pace, sănătate şi bună înţelegere acuma şi întotdeauna cu mulţi ani de viaţă creştinească.”

Recoltă mai îmbelşugată

Urările de bine pentru agricultori nu lispeau în presa vremii, dovadă stau gândurile exprimate de ing. agr. Iacob Rusu în paginile aceluaişi număr al Glasului Mureşului din 25 decembrie 1938.“Dorim ca agricultorii judeţului nostru să participe în 1939 atât la concursul naţional al grâului cât şi la concursul naţional al porumbului în număr cât mai mare. Fie ca Dumnezeu să le încununeze munca istovitoare a anului 1939 cu o recoltă mai îmbelşugată decât cea din 1938.”

Mesajul Regelui de Anul Nou

Din ziarele vremii nu lipseau conducătorii naţiunii, numărul din 5 ianuarie al Glasului Mureşului publicând pe prima pagină mesajul Regelui Carol de Anul Nou. “Români, în această clipă când începe anul 1939, fiţi cu cu ochii aţintiţi înainte, fiţi cu ochii aţintiţi asupra căii de progress şi propăşire pe care păşeşte patria, fiecare în sufletul său să regăsească scânteia patriotică care să-l îndemne să fie şi el părtaş la această operă de Renaştere Naţională. Înalţ rugăciunile Mele către Dumnezeul părinţilor noştri să de-a Ţării Mele şi Poporului Meu un an în care să piară toate urile, un an în care să nu se vadă decât o desăvârşită unitate în gânduri şi simţiri pentru binele patriei. Să ne dăruiască Dumnezeu un an de belşug, de linişte şi de pace.”

Crăciunul înlocuit cu congrese şi planuri cincinale

Incursiunea noastră prin ziarele vremii ne aduce la "perioada roşie", unde Crăciunul, Naşterea Domnului, colindele dispar, în locul acestora apar alte momente care să cinstească stăpânirea comunistă. Spre exemplu, dacă e să ne referim la ziarele centrale, pe prima pagină a României Libere din 25 decembrie 1955 nu mai apare vreun gând de Crăciun, ci lucrările celui de-al doilea Congres al Partidului Muncitoresc Român. La fel şi în numărul din 31 decembrie al aceluiaşi an, cu speranţe aduse noului cincinal. Nici presa locală nu a fost ferită de astfel de momente, în numărul din 25 decembrie 1958 al ziarului "Steaua Roşie" la loc de cinste este prezentarea aniversării celor zece ani de la înfiinţarea şcolii de partid de un an din Târgu-Mureş.

Pilda gazetarilor vremurilor trecute

În concluzie, sărbătorile de iarnă au avut un loc bine definit în publicaţiile vremurilor trecute, a perioadei interbelice, mai puţin sau chiar deloc a celor de după instaurarea regimului comunist. Gazetarii acelor vremuri, indiferent că au judecat subiectiv, au dat Crăciunului spaţiul cuvenit în paginile ziarelor. Multe din pildele lor sunt la fel valabile şi astăzi de care ar trebui să ţinem seama, mai ales că vremurile de azi contabilizează doar sărbători şi mai puţin tradiţii, care se pierd încet, încet, păstrate doar de cei care apar prea puţin în prin plan în paginile ziarelor dominate de senzaţional şi nemaipomenit.