Cetatea Saschiz, „Coroana de pe capul comunității noastre”

Share



Cetatea Saschiz, un obiectiv simbol al localității, ne-a chemat, în lumina caldă a apusului să-i facem o vizită. Am pornit toată trupa, cu copii bineînțeles, în trei mașini, spre Cetate. La un moment dat asfaltul se termină și traseul continuă pe un drum pietruit, abrupt, până la un punct de unde trebuie să renunțăm la mașini și să urcăm pe jos.

Urcare dificilă, panoramă spectaculoasă

Cărarea îngustă, destul de obositoare şi greu de urcat străbate dealul în zig-zag conducându-ne spre destinație. Pe alocuri sunt amplasate coşuri de gunoi şi bănci pentru odihnă, foarte bine gândite și la nevoie folosite… suflăm de oboseală toți parcă cine știe la ce probă de rezistență am participat! Uni tați mai “norocoși”, și-au pus copiii după gât, cei mici nu aveau cum să se descurce singuri.

După mai multe opriri, hidratări și ajutări, am ajuns la zidurile Cetății. Ce credeți că am făcut? Poze!!! Pe o porțiune foarte îngustă și prăpăstioasă, dar cu un fundal ce nu trebuia ratat! Fotografia, ca un premiu pentru că am ajuns până la Cetatea Saschiz, ne-a schimbat instantaneu starea, din oboseală, în zâmbete largi pe chipurile noastre pentru amintiri frumoase.

Am intrat pe sub o arcadă lată, construita din piatră, în incinta Cetății Saschiz. De aici, pe o cărare îngustă care ne conduce pașii pe sub un turn din cele şase ale Cetății, ajungem în interiorul acesteia. Zidurile vechi, invadate de vegetație sălbatică, se încăpățânează să reziste vremurilor. Cu toate că pe alocuri și-a mai pierdut câte o bucată, două, din pietrele și cărămizile așezate cu trudă și măiestrie pe vârful dealului, începând cu anul 1347, Cetatea Saschiz sau Cetatea Țărănească de refugiu, reprezintă un simbol al Saschizului care merită să fie pus în valoare și vizitat de către turiști.

Situată în vârful dealului, pe lângă panorama minunată care se dezvăluie privirii, Cetatea Țărănească este supusă unui curent puternic continuu. Una dintre destinațiile acesteia fiind păstrarea alimentelor localnicilor. În timpul invaziei otomane aici nobilii și-au adăpostit averile, ceea ce demonstrează că aceasta prezenta siguranță pentru că era greu de cucerit. Până în anul 1940, Cetatea a fost bine întreținută de sași.

După ce am străbătut Cetatea în lung (90 de metri) și în lat (52 de metri), ne-am uitat prin ferestre, ne-am cățărat și fotografiat, a urmat coborârea, pe o altă potecă decât cea pe care am urcat, dar la fel de abruptă.

Sit UNESCO în curs de reabilitare

Cetatea Saschiz este sit UNESCO și pe lângă reabilitarea acesteia, se vor amenaja și căile de acces pentru facilitarea vizitării ei.

Sunt multe articole despre acest obiectiv, frumos și complet scrise, datele tehnice sunt aceleași, nu consider că ar trebui să le repet și în articolul meu.

Cu ce noutăți vin eu? În primul rând cu fotografii mai recente, de toamnă, ultimul articol scris din aceasta destinație aparține colegei noastre @Crismis, care are un MG pentru prezentarea obiectivelor turistice din Saschiz, fotografii cu Cetatea Saschiz amplasată într-un verde crud, de mai, al anului 2016.

Zidurile rămân aceleași deocamdată, nu am noutăţi, până la realizarea proiectului de reabilitare care la ora actuală este în derulare, fondurile există, urmează să fie urmate procedurile pentru începerea propriu-zisă a lucrărilor. Cunosc aceste informații dintr-o sursă sigură (am stat de vorbă cu domnul primar), termenul de finalizare a lucrărilor fiind în anul 2018… Așadar dacă mai aveți puțintică răbdare, în curând Cetatea se va prezenta altfel la ședința foto, trece pe la cosmetizare! Dânsul a numit-o „Coroana de pe capul comunității noastre”, acest obiectiv aducând și în starea actuală, foarte mulţi turiști, atât români cât și străini.

Cetatea se vizitează fără taxă și program de vizită, accesul fiind liber în permanență.

Eu sunt fascinată de construcțiile vechi, mă simt foarte bine între zidurile cetăților, mă uimește cum au rezistat atâtea sute de ani, construite în locuri greu accesibile, cu mijloacele vremurilor, trecând prin războaie, cotropiri, etc.

Am ajuns la partea cu recomandarea: da, vă recomand să vizitați Cetatea Țărănească din Saschiz, drumul de acces este greu dar nu imposibil și dacă nu va grăbiți, mai așteptați, până se termină restaurarea, anul viitor.

Dana FLORINA