“UMF croieşte destine”, proiect de suflet pentru o casă de copii

Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu-Mureş a anunţat, vineri, lansarea proiectului umanitar ‘UMF croieşte destine’, în cadrul căruia desfăşoară programe de prevenţie şi oferă consultaţii medicale gratuite copiilor îngrijiţi la Casa de Copii ‘Sf. Iosif’ din Odorheiul Secuiesc.

Potrivit unui comunicat de presă, Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu-Mureş a arătat că a demarat proiectul umanitar ‘UMF croieşte destine’ la Casa de Copii ‘Sf. Iosif’ din Odorheiul Secuiesc, cu scopul susţinerii celor 150 de copii aflaţi în grija a opt măicuţe, coordonate de sora Emilia Trif.

„În ton cu responsabilitatea socială pe care universitatea cred trebuie să şi-o asume, invit fiecare angajat al universităţii să facă dovada umanismului şi împreunei-simţiri prin implicarea în proiectul ‘UMF croieşte destine’. Adoptaţi fiecare, în termeni mai largi, un copil căruia să-i purtaţi de grijă pe parcursul unui an, nu doar de Crăciun. Veţi aduce bucurie acolo unde aceasta lipseşte, veţi dovedi că sunteţi buni şi vom face împreună lumea aceasta mică de lângă noi mai frumoasă. Alăturaţi-vă programului complex pe care universitatea şi-l asumă, de a susţine pe termen lung evoluţia acestor copii”, a arătat prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMF Târgu-Mureş.

Premergător lansării proiectului, o echipă multidisciplinară, formată din medici rezidenţi pediatri, dermatologi şi studenţi ai Facultăţii de Medicină Dentară au oferit copiilor consultaţii, iar în continuare UMF Târgu Mureş va derula programe de prevenţie.

Potrivit comunicatului, Universitatea se va implica în viaţa copiilor şi pe plan educaţional.

„Pe plan educaţional, specialiştii Departamentului de Consiliere, Orientare Profesională şi Informare Studenţi pot evalua, prin intermediul activităţilor de consiliere psihologică şi orientare profesională, elevii claselor a XI-a şi a XII-a. Menţionăm că în clasa a XI-a se află 46 de elevi, iar în clasa a XII-a 16 elevi. Se doreşte astfel identificarea elevilor care îşi doresc să devină studenţi ai UMF Târgu-Mureş şi care dispun de calităţile şi aptitudinile necesare’, mai precizează comunicatul UMF Târgu-Mureş.

În procesul de pregătire pentru examenul de admitere elevii vor fi sprijiniţi de către UMF Târgu Mureş prin înscrierea şi participarea în mod gratuit la cursurile de pregătire pentru admitere, la simularea examenului de admitere, la Universitatea de Vară pentru Elevi, la Zilele Porţilor Deschise etc.

Potrivit sursei citate, pe plan financiar, UMF TârguMureş va putea oferi copiilor diferite forme de sprijin material, precum burse sociale, burse sociale speciale, gratuităţi la înscrierea la UMF sau sprijin pentru cazare etc.

