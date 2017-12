E.ON investeşte în infrastructură şi produse de electromobilitate. Pentru că statul doarme

Share



Conceptul de E-Mobility se dezvoltă în România prin iniţiative private, a punctat marţi, într-o conferinţă de bilanţ, Claudia Griech, director general adjunct E.ON Energie România şi director general adjunct E.ON România, deşi acum doi ani, Guvernul de atunci lansa pompos un program privind instalarea stațiilor de încărcare pentru mașini electrice. Era un program de 10.000 de astfel de staţii, din care guvernul a reuşit până acum zero. Investitorii privaţi sunt însă mult mai conectaţi la trendurile viitorului şi suplinesc din fonduri proprii sau finanţări europene ceea ce şi-a asumat statul român.

“E.ON are trei piloni pe care investește pe partea de E-Mobility. Este conceptul de încărcare on the road, încărcare la birou și încărcare acasă. Practic, E.ON dezvoltă în momentul acesta o rețea globală ca să asigure infrastructura pentru vehicule electrice, o rețea globală la nivelul a 9 țări, suntem foarte avansați în Danemarca, unde, practic, municipalitatea s-a implicat, punându-și ca ambiție să reducă amprenta de carbon până în anul 2025, astfel ca din 2025 să nu mai folosească altceva decât vehicule electrice. Alt trend care derivă din partea de E-Mobility este cel de car-sharing, un concept câștigă teren tot mai mult la nivel global”, a subliniat Claudia Griech, director general adjunct E.ON Energie România şi director general adjunct E.ON România.

În România, E.ON Energie România este implicată în proiectul NEXT-E, care are și finanțare europeană. “Este practic un consorțiu între E.ON, MOL, BMW și Nissan, prin care se urmărește dezvoltarea infrastructurii la nivelul României, Ungariei, Slovaciei, Sloveniei și Croației pentru dotarea cu stații rapide și ultrarapide în aceste țări de-a lungul coridoarelor pan-europene”, a descris directorul general E.ON Energie proiectul.

Din valoarea totală a proiectului, de 18 milioane de euro, E.ON primește, pentru România, 1,2 milioane de euro, care vor fi alocate dotării cu 19 stații de încărcare vehicule electrice pe traseul Suceava – Constanța, respectiv Constanța-Arad.

MOL România va instala alte 21 de stații de încărcare în cadrul aceluiași proiect NEXT-E.

O altă direcție de punere în practică a conceptului de E-Mobility o reprezintă dezvoltarea de produse pentru clienții rezidențiali, municipalități și clienți B2B, însemnând stații de încărcare și produse de energie verde.

“Anul viitor urmează să și scoatem în piață produsele pentru clienții rezidențiali, suntem în momentul acesta în discuții pentru stabilirea de parteneriate și în ceea ce privește vehiculele electrice și, până la urmă, nu vrem decât să folosim inclusiv subvențiile pe care statul român le acordă pentru achiziționarea de vehicule electrice, pentru a stimula și la nivelul României utilizarea mai precaută a conceptului de E-Mobility în ideea în care toți ne dorim o lume mai bună, mai verde și în care să putem trăi doar noi, ci și cei care vor veni după noi”, a adăugat Claudia Griech, director general adjunct E.ON Energie România şi director general adjunct E.ON România.

E.ON a instalat 7 staţii de încărcare a autovehiculelor electrice dintre care trei sunt funcţionale la sediile E.ON din Iaşi, Tîrgu Mureş şi Bucureşti, iar celelalte patru în Iaşi. Totodată, compania a început un program de completare a propriei flote cu maşini cu emisii zero, fiind achiziţionate trei autovehicule electrice VW, dându-se astfel un puternic semnal legat de preocupările sale privind reducerea poluării.

Ligia VORO

Foto: Claudia Griech, director general adjunct E.ON Energie România şi director general adjunct E.ON România