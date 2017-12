E.ON suplinește prin programe problema lipsei de forță de muncă

Share



E.ON și-a concentrat și în acest an activitatea pe continuarea unor inițiative care să familiarizeze categorii sociale diferite cu domeniul energiei, a continuat programe interne pentru dezvoltarea și atragerea de forță de muncă calificată sau și-a făcut simțită prezența în comunitățile în care activează prin susținerea sau derularea unor proiecte de responsabilitate socială.

Una dintre inițiativele continuate și în acest an este Gala Energy Globe Awards.

“Am avut anul acesta, pentru al doilea an consecutiv, Gala Energy Globe Awards în România, în care am avut o serie de proiecte înscrise în concurs, au fost peste 150 de proiecte înscrise şi anul acesta. În 2016, am avut şi o companie din Tîrgu Mureş, compania Multivinvest şi clădirea lor care a câştigat în concursul nostru la secţiunea companii. Anul acesta, marele premiu a fost acordat unei iniţiative pentru preşcolari. Grădiniţa Prichindel a câştigat Marele Premiu pentru un proiect de educaţie pentru energie regenerabilă şi sustenabilitate. Un proiect extrem de frumos şi de mare viitor pentru că construieşte pe inocenţa şi dorinţa de învăţare a copiilor de acolo”, a spus Ana Maria Matei, director general E.ON Servicii şi director general adjunct E.ON România, la conferința de bilanț a managementului E.ON.

Proiectul de anul trecut care a adjudecat marele premiu, centrat din nou pe educaţie dezvoltat de o organizaţie neguvernamentală din Timişoara, se duelează cu proiecte din alte 180 de ţări în finala competiţiei de la nivel mondial.

E.ON, confruntată cu problema forței de muncă, a continuat și în acest an programele destinate inițierii și dezvoltării de cariere în domeniul energiei.

Unul dintre acestea este proiectul pentru absolvenţi, derulat începând cu 2006, care înseamnă statistic 180 de tineri angajaţi în cei 12 ani de derulare a programului.

Energy Challenge, un alt proiect, dedicat însă studenţilor, a ajuns în 2017 în 7 universităţi, urmând ca în luna aprilie 2018 să aibă loc finala.

“Între timp o să selectăm proiectele, ei vor veni la noi în companie, o să îi aşezăm într-o săptămână de training alături de noi, o să îi învăţăm ceea ce ştim noi despre cum poate fi dezvoltat un proiect în lumea energiei, despre ceea ce înseamnă un business case, despre care sunt cerinţele atunci când te duci cu un proiect spre finanţare şi o să îi învăţăm în felul acesta să se prezinte în marea finală cu ideea lor de business, cu ideea lor de dezvoltat lumea energiei, pe care o să îi evaluăm şi o să îi premiem atunci”, a spus directorul general E.ON Servicii.

Programul START pentru tinerii ingineri şi electricieni este un alt proiect continuat, mai ales în condițiile în care școlile din România nu mai oferă forţă de muncă calificată în meseriile de electricieni şi instalatori. Vorbim de un program de dezvoltare alături de mentori şi personal calificat din companie, care timp de 2 ani îi pregătesc, în zonele unde este nevoie de personal.

Proiecte în zona de responsabilitate socială

Începând cu anul 2005, E.ON România a susţinut cu circa 11,8 milioane de euro numeroase proiecte de responsabilitate socială, acestea având aproximativ 280.000 de beneficiari.

Compania a susţinut şi în acest an proiecte consacrate precum „Cupa E.ON Kinder” sau „Dăruieşte Lumină”. În acest an, în cadrul Proiectului „Dăruieşte Lumină”, unul dintre cei 14 beneficiari este Centrul de îngrijire şi asistenţă din Reghin.

E.ON s-a implicat, totodată, în susţinerea unor evenimente culturale de anvergură ca TIFF, FITS şi SONORO. Anul acesta a debutat cu un proiect nou, compania sprijinind demersul Asociaţiei Resonnance România de a aduce muzica clasică în instituţii medicale şi de asistenţă socială. Au fost susţinute concerte în 4 instituţii din ţară, unul dintre acestea la Tîrgu Mureş.

E.ON România încurajează voluntariatul, anual în medie peste 250 de angajaţi se implică în activităţi de sprijin a comunităţilor locale, contribuţia fiind de aproximativ 6.000 de ore de voluntariat.

