E.ON Life Energy sau cum să îți scazi factura de “căldură”

Share



Pachetele de servicii E.ON Life Energy şi E.ON Express Energy sunt produse dezvoltate şi îmbunătăţite de companie în acest an.

“E.ON Life Energy este un produs centrat pe centrale termice în condensare care reduc consumul cu 20-25 %, centrale pe care le oferim clienţilor noştri cu posibilitatea de plată în rate pe 3, 5 sau 7 ani şi nu este doar centrala termică, ci este toată partea de servicii, mentenanţă pe toată perioada contractuală. Este cred produsul de care suntem cei mai mândri în momentul acesta pentru că am ajuns la nivel semnificativ la astfel de produse vândute, practic la nivel de grup E.ON suntem, alături de Marea Britanie, vârful de lance în vânzarea acestui produs”, Claudia Griech, director general adjunct E.ON Energie România şi director general adjunct E.ON România.

Ambele produse amintite mai sus, destinate consumatorilor casnici, prevăd preţ fix şi garantat la energia electrică, servicii on line gratuite, respectiv consiliere şi montare rapidă a unei centralei termice în cazul E.ON Life Energy, respectiv asistenţă tehnică 24/7 pentru instalaţia electrică sau cea de încălzire pentru E.ON Express Energy.

E.ON Life sau E.ON ServExpress, precum şi platforma E.ON Myline sunt alte produse care asigură diverse servicii şi accesul rapid al fiecărui client la informaţiile proprii privind consumul de electricitate sau gaze naturale, facturare etc. (L. V.)