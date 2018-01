Fundația Alpha Transilvană pregătește un centru comunitar pentru „oamenii străzii”

Share



Medicul neurochirurg dr Alexandru Lupșa, președintele Consiliului Director al Fundației Alpha Transilvană, are astăzi o postare interesantă pe pagina personală de pe rețeaua de socializare Facebook, prin care anunță înființarea unui centru comunitar pentru nevoiași.

„Pe lângă cantina socială a fundației, care are o evidență clară a beneficiarilor ei, fie că sunt cofinanțați de primărie, biserici, persoane fizice binevoitoare, donații din străinatate etc., tot ceea ce nu este distribuit prin comenzile clienților, aduce un important ajutor zilnic câtorva persoane foarte nevoiașe, care trăiesc frecvent de pe o zi pe alta, fără acte, fără putința (și frecvent și fără dorința…) de a intra în sisteme oficiale de protecție. Ființe umane, în majoritatea lor umile, resemnate, retrase, care vin cu smerenie pentru un mic rest de mâncare, știind cert că NU pot cere, că nu POT dori mai mult decât ceea ce generozitatea unora le poate oferi necondiționat. Cu ajutorul vostru, vom dezvolta serviciul centrului nostru comunitar de zi, cu posibilitate de igienizare (îmbăiere, tuns, barbierit etc.), donații de îmbracăminte curată și adecvată sezonului, eventual chiar și cu activități de socializare și consiliere individuală, și chiar evaluare medicală generală și de laborator.

În măsura în care posibilitățile de proiecte sociale se vor mai deschide către ONG-uri, am dori să implementăm acest proiect și cu o capacitate de mobilitate crescută, printr-un vehicul special amenajat în acest scop.

Împreună cu toate ONG-urile doritoare, biserici, dar și cu concursul autorităților locale eventual, vrem să prevenim sărăcia marginală, fenomenul cunoscut al “oamenilor străzii” și să recuperăm pentru comunitate orice persoană aflată în această condiție”, scrie dr. Lupșa.

Proiectul ar urma să fie lansat în luna februarie printr-o campanie. Până atunci, dacă doriți să donați îmbrăcăminte, încălțăminte, bunuri de larg consum, bani sau să deveniți voluntar în cadrul centrului comunitar, vă puteți adresa fundației, la adresa Aleea Vrancea, nr. 1, din cartierul Tudor, sau la telefon 0265-255057 după data de 8 ianuarie 2018.