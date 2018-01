BC Mureș poate intra „în cărți”

Share



Deși a avut amânată partida din ultima etapă a turului Ligii Naționale de Baschet Masculin, cu Politehnica Iași, formația BC Mureș Târgu-Mureș nu a avut timp de odihnă la intrarea în Anul Nou. Mureșenii vor întâlni joi, 4 ianuarie, de la ora 19.00, echipa Phoenix Galați. Este prima etapă din cadrul returului, a XII-a a campionatului, în care „tigrii” au de luat și o revanșă. Au pierdut neașteptat partida din tur, 81-87, dar confruntările cu echipa gălățeană în cele trei ediții de când aeasta a promovat, au adus de fiecare dată victoria formației gazdă. Phoenix este la al treilea sezon pe prima scenă, dar are în această ediție cu totul alte perspective față de mureșeni. Echipa de la Dunăre a obținut 6 victorii în 10 partide, în timp ce BC Mureș s-a impus doar de patru ori și are un efectiv mult redus, cu doar doi străini rămași în lot. Rezultatele din această ediție prezintă însă un campionat mult mai echilibrat, un număr de patru echipe din prima jumătate a clasamentului având doar cu o singură înfrângere mai puțin decât mureșenii. Printre acestea se află și formația gălățeană, iar o victorie a „tigrilor” i-ar aduce pe aceștia în calcule chiar pentru ocuparea unui loc în play off. Mureșenii mai au de disputat și restanța cu Timba Timișoara și cea de la Iași, două posibile și necesare victorii, ținând cont și de faptul că după aceste întâlniri urmează seria „de foc”, jocuri cu formații din prima jumătate a clasamentului. Pe lângă „tradiție”, cu gazdele învingătoare, victoria este și una necsară, care poate menține BC Mureș „în cărți”. O victorie posibilă, având și publicul alături.