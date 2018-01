Dorin Florea și trezitul cu fața la sirenă…

Share



Ieri m-a sunat un coleg să mă întrebe de ce sună sirenele prin Tîrgu Mureș. Deja plictisită de subiect, i-am răspuns că e deja tradiționalul și convenționalul, ca să nu spun de-a dreptul monotonul, exercițiu de alarmare a populației derulat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea Mureș.

Tradițional, convențional și monoton pentru că se întâmplă într-o miercuri, în fiecare primă săptămână din lună, iar impactul e spre zero, din punctul meu de vedere, cu tot dragul meu față de această instituție care, zic eu, că își chiar face treaba. Pădure fără uscături nu am prea văzut. Revenind la exercițiul monoton de miercuri, în atâția ani, eu cel puțin, nu am învățat semnificația fiecărei alarme. Cred că nici nu m-a interesat, ceea ce nu știu încă dacă îmi arată ignoranța sau că ISU nu se prea descurcă în a comunica pe această latură. Cred că mai util ar fi să să fim instruiți mai pe grupulețe, să avem o hartă a adăposturilor etc.

În caz de război, spre exemplu, al unui atac aerian, ca să nu merg spre unul nuclear, deși e actual subiectul de când președintele Coreei de Nord, Kim Yong Un, și cel al SUA, Donald Trump, se „distrează” pe seama a peste 7 miliarde de oameni cu amenințări nucleare (ciudate jucării în mâna acestora), habar nu avem ce trebuie să facem concret, în afară să fugim ca șobolanii, pentru că nu știm unde sunt acele adăposturi, majoritatea dintre noi nu știm, mai jos vă arăt unde le puteți găsi.

Îmi amintesc că acum vreo 10 ani, și mai bine de 10 cred – am făcut un experiment jurnalistic în Ziarul de Mureș ca să vedem pe unde sunt astfel de adăposturi și am descoperit că multe deveniseră pivnițe și adăposturi pentru cartofii de peste iarnă, bidoanele cu varză murată și murăturile la borcan. Nu cred că situația s-a schimbat prea mult de atunci, noroc că mai edităm anuare și reviste cu secțiuni dedicate real estate-ului și mai aflăm pe unde se găsesc astfel de adăposturi – spre exemplu în clădirea Multinvest din centru. Dar cică, legea permite murăturile, doar să fie eliberate spațiile în termen de 24 de ore dacă e nevoie. Apoi la un atac fulger, 24 de ore înseamnă că suntem cam toți morți. Sper să ne descurcăm mai bine la un atac chimic – or mai exista pe undeva măști – sau la o calamitate naturală.

Acum dacă ai răbdare și cauți, vei descoperi că în Mureș sunt 90 de adăposturi de protecție civilă (lista e AICI), din care 71 în Tîrgu Mureș și cam toate la subsolurile unor blocuri construite înainte de 1989. Acum am stat și m-am gândit, în contextul în care citeam o postare pe pagina primarului Dorin Florea, care era oarecum deranjat de exercițiile de alarmare ale ISU Horea (postare preluată și de către colegii mei AICI), oare cum au fost autorizate tot felul de construcții de blocuri de locuințe fără nicio urmă de obligație de a avea astfel de adăposturi de protecție civilă? Oare cine acordă autorizațiile de construire? Primăria Tîrgu Mureș, cumva? Aveau aceste autorizații și avizul ISU? Oare cum sunt gestionate aceste adăposturi publice existente de către Consiliul Local Tîrgu Mureș? Când s-au făcut ultimele reparații, cum arată ele exact etc.? Poate îi solicită Consiliului Local și aceste date… Și poate un târgumureșean găsește lista adăposturilor și pe site-ul municipiului, dacă tot suntem atât de interesați de starea și bunăstarea psihică a cetățenilor păstoriți.

Dacă îmi aduc bine aminte, de unele sirene se ocupă chiar primăria… Are municipalitatea târgumureșeană contract de mentenanță pentru întreținerea sirenelor, pentru că poate atunci nu or mai suna așa de tăbăcit :)?

Acum, eu știu că e fain să te dai deștept, pentru că târgumureșenii sunt sictiriți de alarmele astea, chiar dacă ISU e obligat să desfășoare aceste exerciții care au loc peste tot în Uniunea Europeană, ca să mă opresc doar la Europa noastră, însă tu cum îți îndeplinești atribuțiile pe care le ai?

Ligia VORO