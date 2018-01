Container multirisc pentru pompierii mureşeni

Share



Conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Horea” județul Mureș a prezentat într-o conferință de presă joi, 28 decembrie, un container multirisc care poate fi utilizat inclusiv în caz de cutremur.

Despre containerul multirisc ne-a oferit detalii maior Cristian Virag, purtător de cuvânt al ISU„Horea” al județului Mureș.

„Cel mai bun exemplu pentru intervențiile la care va fi folosit sunt cutremurele, conține echipament care să asigure celor care intervin o intervenție fără să a mai fi nevoie să întoarce în subunități pentru a lua alte echipamente. În principal sunt echipamente pentru descarcerare, căutare-salvare dar și pentru susținerea vieții, celor care sunt prinși sub dărâmături. Ca și element de noutate vă pot spune că pe container există o cameră video de căutare sub dărâmături, rezistenţă la șocuri, care se poate introduce între fisurile dintre elementele de construcție prăbușite și se poate monitoriza persoana rămasă sub dărămături. Sistemul este gândit în așa fel încât containerul se poate fi transportat de către un camion de transport lăsat la locul intervenției, după care camionul poate să transporte pe aceeași platformă un container simplu pentru transport materiale sau personal. Va putea fi folosit de toți salvatorii de la nivel național, deoarece s-a creat o procedură de intervenție care este valabilă pe toată țara”, a declarat maior Cristian Virag.

GÁLL Boglárka