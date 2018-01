Vasile Cazan, despre concertele începutului de an la Filarmonică

„Permiteți-mi pe această cale să Vă adresez un gând bun la început de an și să vă doresc sănătate, succes în toate, împliniri, bucurii și multă fericire! În partea a doua a stagiunii Filarmonicii noastre aș dori ca împreună să petrecem săptămânal din nou câteva ore în atmosfera fermecătoare a artei sunetelor. Concertele primei luni a anului 2018 sunt grupate în jurul unei idei artistice ce își propune promovarea muzicii de divertisment, un gen extrem de atrăgător datorită varietății, al lejerității în exprimare și, desigur, în bogăția de frumusețe dar și de conținut. Ediția a ll-a a FESTIVALULUI MUZICII DE DIVERTISMENT se va desfășura în perioada 11-26 ianuarie, demarând în aparență cu o ușoară întârziere, fapt datorat Turneului Orchestrei Simfonice în Germania la sfârșitul anului trecut și începutul acestui an, și unde artiștii noștri, sub bagheta Maestrului Franz Lamprecht au demonstrat din nou cu ocazia celor șase concerte înaltul nivel de interpretare al ansamblului nostru.

Concertele extraordinare de Anul Nou vor avea loc joi, 11 ianuarie (obișnuitul concert săptămânal în abonament) și vineri, 12 ianuarie, și cuprind uverturi, valsuri, polci și marșuri celebre din creația lui J.Strauss. La aceste concerte avem invitat un dirijor de excepție: Maestrul Jin Wang din China, dar care face o carieră strălucită în Europa, fiind stabilit de mulți ani în Viena, capitala valsului. Domnia sa vine pentru a doua oară la Tîrgu Mureș fiind atras de valoarea celor două mari colective artistice: Orchestra Simfonică și Corul Mixt, la pupitrul cărora în urmă cu aproape doi ani i-a fascinat deopotrivă pe artiștii aflați în scenă dar și pe noi, auditoriul care am asistat la interpretarea superbă a Simfoniei nr.9 în re minor și a Fanteziei pentru pian, cor și orchestră de Ludwig van Beethoven.

De peste cincisprezece ani, un alt concert extraordinar, cel de Re-Revelion ne capacitează atenția la început de an, iar prezența la pupitru a Maestrului Shinya Ozaki din Japonia cu prilejul acestui concert face deja tradiție. Așadar, sub bagheta Maestrului Ozaki, cel care din 1994 este dirijorul permanent al Orchestrei Simfonice Tîrgumureșene joi, 18 ianuarie (în abonament) și vineri, 19 ianuarie vom putea audia pagini muzicale de excepție din creația lui F.Herold, I.Ivanovici, Josef Strauss și Johann Strauss fiul, F.Lehár, G.Meyerbeer, G.Puccini, G.Verdi, G.Rossini, C.Saint Saëns, G.Bizet și P.Mascagni. Programul celor două concerte este identic însă extrem de variat, și unde avem invitată și o solistă de excepție: soprana Daniela Păcurar. Orchestra Simfonică și Corul Mixt, cărora li se alătură și doamna Molnár Tünde, organista Filarmonicii noastre sunt convins că vor avea sub bagheta Maestrului Ozaki o evoluție de zile mari.

Ultimele două concerte din cadrul ediției a II-a a Festivalului Muzicii de Divertisment sunt concerte extraordinare de tango, generic intitulate „De la tradițional la Piazolla” și le vom susține marți, 23 ianuarie și joi, 25 ianuarie (acesta din urmă în abonament). Cu prilejul celor două concerte, al căror program este identic vom putea asculta tangouri celebre argentiniene și românești interpretate de orchestra noastră simfonică avându-l la pupitru pe renumitul dirijor clujean Horváth József. Ne vor încânta și doi artiști din Argentina, talentata solistă vocală Analia Selis (stabilită de câțiva ani în țara noastră) și pianistul Mariano Castro. De asemenea, un aspect inedit îl va constitui evoluția pe scena acestor concerte a altor doi artiști clujeni: Ioana Lascu și Horia Călin Pop, dansatori de tango.

Îmi face o deosebită plăcere să îi invit pe toți elevii mureșeni să ne fie oaspeți vineri, 26 ianuarie în Sala mare a Palatului Culturii la concertele lecție și educative intitulate “Re-Revelionul copiilor”. Orchestra noastră simfonică, sub bagheta Maestrului Iulian Rusu va interpreta pentru ei valsuri, polci și marșuri celebre din creația lui J.Strauss. Vor fi susținute patru concerte cu același program: de la ora 12 și 17 cu prezentarea făcută în limba română de profesoara Carla Gliga, iar de la ora 13 și 18 cu prezentarea făcută în limba maghiară de profesoara Fülöp Klára. Sunt convins că aceste concerte vor fi pe placul celor mici pe care merită să îi îndrumăm spre sala de concert cât mai de timpuriu pentru a le deschide orizontul spre valorile autentice ale muzicii clasice, fapt pe care nu îl vom regreta niciodată.

Dragi prieteni, din partea noastră a tuturor artiștilor precum și a colegelor și colegilor mei din Administrație și din compartimentul tehnic de scenă vă spun încă odată LA MULȚI ANI! Să aveți parte de un an bun, cu pace, cu liniște, cu multe bucurii și fericire, iar noi vă așteptăm la toate concertele pe care le susținem săptămânal și care întotdeauna încep la ora 19. Până la fiecare reîntâlnire vă spun ca de obicei, să auzim numai de bine.

Cu specială prețuire, Vasile Cazan, dirijor,Managerul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş”