Componenții Cenaclului Flacăra se reunesc la Reghin de Ziua Culturii Naționale

Share



Ziua Culturii Naționale va fi marcată la Reghin, luni, 15 ianuarie, ora 17:00, la Casa de Cultură Municipală „Dr. Eugen Nicoară” prin spectacolul de muzică și poezie intitulat „Ler, ler…flori de ger”, organizat de Primăria Municipiului Reghin, Biblioteca Municipală „Petru Maior” și Casa de Cultură Municipală „Dr. Eugen Nicoară”

Vor urca pe scenă foști membrii ai Cenaclului Flacăra în frunte cu Andrei Păunescu, Cătălin Condurache, Angela Mărieșiu, Majay Gyözö, Adrian Ivanițchi, Vali Șerban, Florin Săsărman, Vali Moldovan, Ghiță Danciu, Florin Camen și Grupul Ecou.

Spectacolul mai cuprinde un moment de poezie și muzică inspirat din lirica eminesciană susținut de Iulian Praja, Simina Cota, Anca Branea și Anton Grama acompaniați muzical de Ioan Conțiu, Vasile Crișan și David Fulop. În cadrul evenimentului vor fi evocați poeții Mihai Eminescu, Adrian Păunescu, Grigore Vieru de către Valentin Marica, Nicolae Băciuț, Lazăr Lădariu, Florin Bengean, Dorin Cremene și Răzvan Ducan. Intrarea la eveniment este liberă.

„Dat fiind faptul că suntem în anul Centenarului Marii Uniri, ne-am propus ca în fiecare lună a acestui an să evocăm marile personalități ale culturii române. De Ziua Culturii Naționale am zis să începem cu cei trei mari poeți ai literaturii române, Mihai Eminescu, Adrian Păunescu și Grigore Vieru în cadrul unui spectacol de muzică și poezie cu participarea foștilor membrii din cadrul Cenaclului Flacăra. Ideea prezenței lor s-a născut în noiembrie anul trecut, la București, cu ocazia spectacolului „Remember Cenaclul Flacăra” când am adresat invitația membrilor Cenaclului Flacăra de a fi prezenți la Reghin, de Ziua Culturii Naționale. Spre bucuria noastră, au acceptat invitația făcută, și aici mă refer la cei mai reprezentativi membrii ai Cenaclului din zona Ardealului, mai puțin Dinu Olărașu, care nu a putut refuza un eveniment la Cluj. Va fi o seară de simțire românească, plină de muzică și poezie, prin care dorim să omagiem marii poeți ai culturii române”, ne-a declarat Sorina Bloj, componentă a Grupului Ecou, directoarea Bibliotecii Municipale „Petru Maior” din Reghin.