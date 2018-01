GALERIE FOTO: Comuna Chiheru de Jos, la un nou gest de suflet pentru Casa „Sfântul Iosif”

Share



Comunitatea din Chiheru de Jos şi-a respectat şi în acest an promisiunea făcută în urmă cu peste 15 ani Casei „Sfântul Iosif” din Odorheiul Secuiesc, păstorită de măicuțele Congregației „Inimi Neprihănite”, de a veni în fiecare an cu ajutoare pentru funcționarea casei care adăpostește în prezent 150 de copii.

Gestul celor din comuna Chiheru de Jos de a veni în sprijinul Casei „Sfântul Iosif” datează de aproape două decenii, el fiind continuat și de actuala conducere a primăriei, în frunte cu primarul Eremia Pop, astfel că miercuri, 10 ianuarie, donațiile chiherenilor și urisenilor au ajuns la casa păstorită cu atâta grijă de măicuțele Congregației „Inimi Neprihănite”.

„Soră, aici avem cea mai frumoasă casă din lume”

După experiența trăită în 2015, când am pășit pentru prima dată în Casa „Sfântul Iosif”, am revenit alături de cei din comuna Chiher , cu drag de Sora Emilia , care cu greu și-a stăpânit emoția dragului oferit de cei din Chiher.

„Congregația „Inimi Neprihănite” a luat ființă în anul 1950, înființată de Sora Ionela. A fost vreme de 40 de ani în silenzio, din cauza perioadei comuniste. După revoluție am primit în dar această casă, de la o fundație din Elveția, Basel Hilft păstorită de dr. Cyrill Burgel. Sora Ionela s-a rugat vreme de 40 de ani, „Doamne, dă-ne o casă!”. Când a văzut această casă a spus : „Sfântă Fecioară, am cerut o casă cu doar câteva camere”, iar Casa „Sfântul Iosif” are în prezent peste 200. Așa a început activitatea aici la Casa „Sfântul Iosif” în urmă cu peste 20 de ani. La început am avut cinci copii, apoi 10, 50, iar în prezent avem 150 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani. Sunt de diferite etnii, de diferite religii, dar în fața lui Dumnezeu sunt toții copiii Sfintei Fecioare și a lui Iisus.Pe lângă cei 150 de copii, avem 50 de studenți care studiază în cinci centre universitare din țară. Activitatea noastră de zi cu zi este ca pe acești copii să-i scoatem din necazul, din nevoia de unde vin ei, și să-i facem oameni, cu frică de Dumnezeu, care să aibă iubire, respect, să fie fericiți, să-și facă o familie. Toți termină școala, Liceul „Marin Preda” aflat în imediata apropiere a Casei ”Sfântul Iosif”, toți își iau bacalaureatul, intră la facultate sau se angajează , apoi se căsătoresc, le facem inclusiv nunți . De fiecare dată se întorc cu drag aici, mereu spun :soră, ne întoarcem acasă. Aceasta este viața lor de zi cu zi, cu rugăciune, cu studiu, cu munca de zi cu zi. Eu zic că sunt cei mai fericiți copii, iar ei la rândul lor îmi spun: soră, aici avem cea mai frumoasă casă din lume”, ne-a povestit Sora Emilia.

„Fiind casa lui Dumnezeu, El ne ajută de fiecare dată”

Gestul celor din Chiher o emoționează de fiecare dată pe Sora Emilia, convinsă că Dumnezeu lucrează prin oameni, fapt pentru care Casa„Sfântul Iosif” continuă frumos în slujba educării și formării celor 150 de copii.

„Cred că sunt 18 ani de când cei din comuna Chiheru de Jos ne ajută prin tot felul de donații. An de an, cei din Chiheru de Jos în frunte cu primarul comunei vin la Casa Sfântul Iosif cu ajutoare, alimente și bani. Este un lucru extraordinar, simțim că nu suntem singuri, că Dumnezeu lucrează prin oameni. El îi trimite la noi. Puteau foarte bine să facă altceva , dar totuși ei au decis să vină la noi, la Casa „Sfântul Iosif”, să ajute copii, să mergem înainte. Le mulțumim din suflet și îi purtăm mereu în rugăciune și în gândurile noastre. Deși cheltuielile pentru întreținerea casei sunt mari, niciodată nu ne-am plâns. Fiind casa lui Dumnezeu, El ne ajută de fiecare dată. Punem facturile la picioarele Sfintei Fecioare și ea, ca Mamă, trimite oameni buni, astfel ca noi să putem merge mai departe”, a povestit în lacrimi Sora Emilia.

”Copiii au o șansă mare în viață”

Primitoarea gazdă ne-a poftit să vizităm casa, primul popas fiind capela din interior, unde s-a rostit o rugăciune, după care ne-a arătat restul încăperilor, de la sălile de grădiniță, laboratoarele, sala de sport, până la muzeul etnografic amenajat în cadrul casei. Așa am descoperit condițiile în care trăiesc cei 150 de copii, dar mai ales căldura sufletească a surorilor din casă, poate cea mai de preț comoară existentă în Casa „Sfântul Iosif”.

„Gestul nostru de a ajuta cu ce putem Casa Sfântul Iosif din Odorheiul Secuiesc care ocrotește copii cu o situația familiară precară și copii orfani, este unul pe care l-am moștenit din mandatele anterioare ale primarului Emanoil Hurdugaci, pe care încercăm să-l păstrăm. Aici, copiii sunt crescuți și educați foarte bine, în condiții de căldură sufletească, condiții materiale deosebite, condiții de trai foarte bune. Sunt copiii de toate confesiunile, de toate naționalitățile, din toate regiunile țării, inclusiv din Republica Moldova.Am fost extrem de impresionat anul trecut când am venit prima dată aici la Casa „Sfântul Iosif”, de felul cum sunt îngrijiți copii, de felul cum sunt educați. După puterile noastre, printr-o chetă, la care au participat mulți cetățeni din comună, am încercat să ajutăm și noi copii din acest așezământ, cu produse și bani. Rămânem la fel de bine impresionați de modul în care măicuțele se ocupă de casa lor, de felul cum se îngrijesc de acești copii, îi trimit la școală, la liceu, la facultate, Mi se pare cel mai mare lucru care îl poți face , să ai grijă de sufletele acestor copii, și să-i duci la succes. Ei nu au absolut nicio vină pentru locul unde s-au născut, de lipsa de educație și condiții materiale, și iată că prin grija unor astfel de instituții cum este și Casa „Sfântul Iosif”, copiii au o șansă mare în viață”, a precizat Eremia Pop, primarul comunei Chiheru de Jos.

La fel de impresionat de căldura sufletească din Casa „Sfântul Iosif” a fost și viceprimarul Ioan Neag, prezent pentru a treia oară cu donații din partea celor din comuna Chiheru de Jos.

„Și în acest an locuitorii comunei Chiheru de Jos au donat diferite produse din gospodăriile lor proprii, fapt pentru care țin să le mulțumesc tuturor locuitorilor comunei și Consiliului Local care a alocat o sumă de bani, să aducem o mică bucurie în sufletele acestor minunați copii, peste care s-a așezat o mână cerească de la Dumnezeu. Am mai fost viceprimar și în mandatul anterior, când am fost aici de două ori, iar acum sunt pentru a treia oară. Aici, școala se face cu totul altfel decât în școlile noastre normale. Cel mai tare m-a impresionat la Casa Sfântul Iosif faptul că acești copii beneficiază de o educație cu totul aparte , prin activitățile care le desfășoară au diferite domenii de lucru, lucrează în ceramică, pictează, și alte activități extrem de necesare în viața de zi cu zi. De mici acești copii învață să muncească, plus că aici deprind bunul simț și cuvântul lui Dumnezeu”, a spus Ioan Neag.

Aurora Pop, din nou acasă

Printre cei care au revenit la Casa „Sfântul Iosif” s-a numărat și Aurora Pop, asistent social în cadrul Primăriei comunei Chiheru de Jos, care și-a petrecut 11 din viață între surorile Congregației „Inimi Neprihănite”

„În Casa Sfântul Iosif am locuit vreme de 11 ani , din clasa a 2-a până în clasa 11-a. Cu ajutorul Casei „Sfântul Iosif” am reușit să termin o facultate și un master, fapt pentru care le sunt extrem de recunoscătoare celor de aici. Este acasă pentru mine acest așezământ. De fiecare dată când revin aici am o emoție, cu un dor nespus, iar când urc dealul spre Casa „Sfântul Iosif” îmi bate inima de emoție și bucurie. Vreau să mulțumesc celor din comuna Chiheru de Jos , chiherenilor și urisenilor pentru donația făcută , acțiune care sperăm să continuie și în anii următori. De fiecare dată este o emoție să revăd casa, oamenii de aici, nici nu am cuvinte să pot exprima ce simt. Este casa mea”, ne-a declarat Aurora Pop.

La final, Sora Emilia ne-a transmis gândul cel bun, a mulțumit pentru ajutorul acordat de cei din comuna Chiheru de Jos, cu dorința unei revederi, de care nu poți face abstracție, dat fiind mesajul aflat pe holurile Casei „Sfântul Iosif”care te îndeamnă să revi cu drag în casa cu suflete dragi pe nume „Sfântul Iosif”

„În această CASĂ

RÂDEM mult,

spunem că ne pare rău și iertăm,

ne AJUTĂM reciproc,

suntem gălăgioși, vorbăreți dar înțelegători,

avem VISURI mari,

avansăm împreună să le împlinim

pentru că în această casă

ne IUBIM!”