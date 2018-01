Revanșa Olimpic-Mureșul nu va mai avea loc?

Share



Posibile puncte fără joc și „vacanță” prelungită pentru CS Olimpic

Divizia A la handbal feminin se reia la sfârșitul acestei săptămâni cu partidele din prima etapă a returului. Din cele șapte partide ale etapei se vor disputa însă doar patru. Două dintre acestea, SCM Timișoara-KSE Târgu Secuiesc și Dacia Mioveni-Național Râmnicu Vâlcea vor avea loc doar peste o săptămână. Motivul amânării jocurilor este acela că unele echipe au mai multe jucătoare la loturile de junioare, care se află într-o pregătire centralizată. În aceeași situație s-ar fi aflat și derby-ul târgumureșean dintre CS Olimpic și SC Mureșul. Doar s-ar fi aflat, deoarece partida urma la rândul ei să fie amânată cu o săptămână. De la CS Olimpic, echipă debutantă în acest eșalon, sunt convocate la loturile de cadete și junioare mai multe jucătoare. Partida are însă șanse mici de a mai avea loc, deoarece echipa SC Mureșul, situată pe locul 12 (din 14, cu 4 victorii și 9 înfrângeri, cu un lot care abia reușea să alinieze o echipă pentru a disputa partidele) a anunțat că are intenția de a se retrage din campionat. Astfel, aflată pe locul 10, cu 5 victorii, un rezultat de egalitate și 7 înfrângeri, CS Olimpic ar obține cele 3 puncte fără joc și ar debuta în noul an doar peste două săptămâni, în 27 ianuarie, când vor întâlni în deplasare Corona Brașov.

„Cu forțe unite, Târgu-Mureșul poate alcătui echipă de Ligă”

În meciul tur, mai experimentata echipă de la Mureșul a învins cu 27-21, dar atunci lotul era complet, iar acum tinerele de la Olimpic poate nu vor avea șansa unei revanșe. „Aflată în insolvență, echipa nu poate fi susținută financiar de autoritățile locale, depindem doar de sponsori, iar aceștia s-au orientat spre alte cluburi, alte discipline. În aceste condiții, șanse mai sunt, dar foarte mici și este foarte posibil este ca să nu mai continuăm, cel puțin nu cu mine la conducerea clubului pentru care mi-am sacrificat mulți ani. Personal, nu mai sunt dispus să-mi sacrific și familia. Lucru îmbucurător este ceea ce a realizat Olimpic, cu o echipă de jucătoare tinere, talentate și localnice, tot respectul pentru ei. Noi am făcut tot ce am putut în acești ani, dar fără susținere nu se poate. Cea mai bună soluție este înființarea CSM-ului și voi susține cu tot ceea ce îmi stă în putință viitoarea echipă”, a declarat președintele SC Mureșul, Teodor Rad. Decizia în privința disputării partidei Olimpic-Mureșul se va lua însă doar săptămâna viitoare.