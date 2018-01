INTERVIU. Şef nou la Direcţia Poliţia Locală Târgu-Mureş. Relaţionarea pozitivă cu cetăţenii, prioritatea lui Ioan Damaschin

Share



Numit recent, la începutul anului 2018, în funcţia de director executiv al Direcţiei Poliţia Locală Târgu-Mureş, după ce timp de un an şi două luni a ocupat postul de director executiv adjunct în cadrul aceleiaşi instituţii, Ioan Damaschin a avut amabilitatea să acorde un interviu publicaţiei noastre, prilej cu care a vorbit despre principalele priorităţi ale mandatului său.

Reporter: Pentru început, vă rog să punctaţi câteva din principalele repere ale evoluţiei dumneavoastră profesională.

Ioan Damaschin: În anul 1987 am reuşit la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” de la Bucureşti, la Ofiţeri activi. În 1990 am venit pe raza municipiului Târgu-Mureş, fiind repartizat ca ofiţer pe linie judiciară. Mi-am desfăşurat activitatea ca lucrător operativ şase ani, după care am ocupat funcţia de şef birou pentru Centrul Universitar, în zona cartierului Cornişa, ulterior mi-am continuat activitatea profesională ca şef de birou la Biroul de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipale. Doi ani de zile am fost apoi şeful Brigăzii Centrului Zonal de Crimă Organizată şi Antidrog Târgu-Mureş, pe competenţele Curţii de Apel Mureş şi Harghita, iar apoi, în ultimii zece ani de carieră activă în structurile Ministerului Afacerilor Interne am fost şeful Poliţiei Municipiului Târgu-Mureş.

Rep.: La Poliţia Locală Târgu-Mureş activaţi din anul…?

I.D.: Din octombrie 2016. Am ocupat la acea dată funcţia de director executiv adjunct, cu responsabilitate Ordine publică şi circulaţie.

Rep.: Aţi fost numit, recent, în funcţia de director executiv al Poliţiei Locale Târgu-Mureş. Aveţi detalii despre această numire?

I.D.: Din data de 3 ianuarie 2018 ocup funcţia de director executiv pe o perioadă de şase luni, în baza unei dispoziţii venită de la conducerea unităţii administrativ-teritoriale, urmând ca în această perioadă să se desfăşoare toate diligenţele prevăzute de actele normative în vigoare.

Rep.: Ce v-aţi propus pentru perioada următoare?

I.D.: Din punct de vedere profesional aş dori să continuăm activităţile care au fost începute de domnul director Bretfelean pe raza de competenţă a municipiului Târgu-Mureş, activităţi care se reliefează în tot ceea ce fac angajaţii instituţiei noastre pe toate liniile de muncă pe care ni le oferă actul normativ pe baza căruia ne desfăşurăm activitatea. Doresc să avem o formă de relaţionare pozitivă cu toată populaţia de pe raza municipiului Târgu-Mureş, doresc să punem un accent deosebit pe creşterea imaginii şi a rolului poliţistului local în comunitate şi sprijinul pe care trebuie să îl oferim cetăţenilor, iar la rândul lor cetăţenii să ne înţeleagă atribuţiile ce ne revin, conform legii. Dorim ca prin apropierea noastră faţă de cetăţeni şi prin tot ceea ce facem să reprezentăm un liant între Primărie, cetăţean şi bunul mers al societăţii din Târgu-Mureş. Dorim ca cetăţenii să aibă încredere în noi, să ne acorde sprijin, dorim să fim maleabili, să fim înţeleşi în stradă şi dorim ca relaţionarea dintre noi şi târgumureşeni să fie corespunzătoare atât atribuţiilor care ne revin nouă, cât şi obligaţiilor cetăţeneşti, a drepturilor cetăţeneşti ce revin cetăţeanului.

Rep.: În urmă cu câteva zile s-au anunţat viitoare reduceri de personal în cadrul Primăriei municipiului Târgu-Mureş. Cum va afecta acest demers activitatea instituţiei pe care o conduceţi?

I.D.: În momentul de faţă au fost ridicate câteva aspecte pe această linie, la nivelul şedinţelor operative. Noi, la nivelul Poliţiei Locale, suntem în grila legală stabilită de lege, respectiv 10% din numărul populaţiei din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, urmând ca ulterior, în funcţie de ceea ce se mai discută şi parametri şi obiectivlee Primăriei, să avem cunoştinţă de tot ceea ce apare pe viitor. În momentul de faţă avem un deficit de patru lucrători în organigrama instituţiei.

A consemnat Alex TOTH