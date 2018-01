Start vot pentru All Star-ul baschetului masculin

Începând de luni, 15 ianuarie, până în 28 ianuarie, fanii baschetului românesc au ocazia să-și voteze favoriții pentru ediția din acest an a „show-ului” All Star Game, care se va disputa în Sala Polivalentă „Sepsi Arena” din Sfântu Gheorghe, în data de 14 februarie 2018. Deși puțini componenți ai formației BC Mureș Târgu-Mureș au șanse să fie selecționați în echipa Nord, partida are ca de obicei o mare priză și în rândul suporterilor mureșeni.

Păstrând tradiția ultimelor ediții, și de această dată Federația Română de Baschet oferă posibilitatea suporterilor baschetului, și nu numai, cât și reprezentanților mass-media, să-și exprime opțiunile pentru stabilirea componenței celor două selecționate, Nord și Sud, care vor face spectacol pe parchetul sălii din Sfântu Gheorghe. Pentru operațiunea de votare a celor mai valoroși și apreciați baschetbaliști care evoluează în LNBM, cei care doresc să-și exprime opțiunile o pot face intrând în secțiunea special amenajată de pe site-ul FR Baschet. După ce este accesată această secțiune, în partea de jos a paginii este un frame cu baza de date pregatită pentru vot. Pentru fiecare selecționată trebuie să fie ales câte un sportiv pentru fiecare poziție și câte un antrenor (pentru ca votul să fie înregistrat, obligatoriu trebuie să vă exprimați opțiunile pentru ambele selecționate; obligatoriu în fiecare selecționată trebuie să alegeți și un sportiv român sub 23 de ani). Operațiunea de votare se va finaliza în 28 ianuarie, urmând ca în cel mai scurt timp Federația Română de Baschet să publice componența celor două selecționate, câte 12 sportivi și 2 antrenori.

Componența loturilor

Cele două selecționate vor cuprinde jucători de la echipele care activează în Liga Națională, pe criterii geografice, și anume: echipa Nord va fi alcătuită din componenții echipelor CSM CSU Oradea, U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, BC Mureș Târgu-Mureș, BC Timișoara, Timba Timișoara și Politehnica Iași, iar cea a Sudului de la Dinamo București, CSM Steaua Eximbank București, BCMU FC Argeș Pitești, SCMU Craiova, Phoenix Galați și CSU Sibiu.

Baza pentru va cuprinde 146 de jucători, iar la antrenori sunt postați pentru a fi votați doar antrenorii principali cu licență din partea FRB ai echipelor din Liga Națională, fără cei de la Timba Timișoara, echipă care nu are antrenor principal.

Ponderea în procente a votului final va fi următoarea: 30% – votul publicului, 30% – votul media și 40% – votul tehnicienilor, împreună cu CC Antrenori. Atenție, se poate vota o singură dată de pe un IP.