Burse de performanță, propunerea consilierilor locali UDMR

Consilierii locali UDMR Kovács Lajos și Bakó Szabolcs au precizat joi, 18 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă, intenția de a modifica un proiect de hotărâre inițiat de ei în cursul anului trecut, aprobat de Consiliul Local, privind bursele pentru elevii târgumureșeni.

„A fost un proiect de hotărâre depus în anul 2017 de către consilierii UDMR, aprobat de Consiliul Local în data de 6 aprilie de către toți consilierii locali. Am inițiat acest proiect ca urmare a faptului că am fost contactați de către reprezentanții Uniunii Elevilor de la Liceul Teoretic ”Bolyai Farkas” și ai Consiliului Județean al Elevilor Mureș. Ei au venit cu propunerea acordării acestor burse, în contextul în care din 2014 nu au mai fost acordate aceste burse de către Primăria Târgu-Mureș. Prima dată am încercad să dăm bursele retroactiv, pentru 2014-2015 și 2015-2017, dar acest lucru nu s-a reuşit deoarece legea nu permite să plătim retroactiv. Din acest motiv am depus acest proiect pentru anul școlar 2016-2017. Condiția acordării acestor burse de merit a fost ca media generală să fie 8,50, și media 10 la purtare. Cuantumul acestor burse de merit a fost de 50 de lei lunar per elev. Scopul acestui proiect a fost motivarea elevilor în a obține o medie mai bună. Anul trecut totul a mers foarte bine, în primul semestru au primit burse de merit un număr de 4.750 de elevi, iar în semestrul II, 6.546 de elevi. Valoarea totală a acestor burse de mediu alocate elevilor a fost de 564.000 lei, adică 122.782 euro)”, a precizat Bakó Szabolcs, consilier local UDMR.

Burse de performanță

Modificări la proiect au fost prezentate de consilierul local UDMR Kovács Lajos, respectiv acordarea burselor de performanță, în valoare de 500 de lei.

„Efectele acestei hotărâri vor fi menținute și în anul școlar 2017-2018. Din acest an școlar dorim să venim cu o modificare a acestui proiect, respectiv includerea și a burselor de performanță, care se bazează, la fel ca în cazul burselor de merit, pe Ordinul 5576/2011. Conform articolului 6, aceste burse de performanță se pot acorda elevilor care au participat la etapa națională a olimpiadelor organizate de Ministerul Educației și unde au obținut locul 1, 2 sau 3. Cuantumul acestei burse de performanță va fi de 500 de lei”, a precizat Kovács Lajos.