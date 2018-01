FOTO: Cum decurg lucrările la porţiunea de Autostradă Iernut – Cheţani

Share



Am fost ieri prin zona Tg. Mureș și m-am gândit să fac o vizită inopinată celor de la #Astaldi. Am rămas plăcut surprins, pentru o zi rece, dar dezghețată de 18 ianuarie nu mă așteptam să vad atâta mișcare. Din ce am înțeles, pe lângă podul tehnologic surprins în poze de colegi încă de anul trecut, Astaldi a mai făcut încă 2 poduri similare peste Mureș pentru a transporta umplutura și alte materiale necesare. Au început timid să lucreze la piloții viitoarelor poduri peste Mureș. Sunt 2 structuri foarte mari, una de peste 400 de metri care traversează de 2 ori Mureșul și satul Bogata și încă una care traversează Mureșul și ceva cale ferată. Va fi mult de muncă acolo, lucrările vor fi spectaculoase și o pâine de mâncat pentru filmările de sus. În plus, un loc foarte bun pentru poze/time laps-uri/panorame cu aparate bune este vârful dealului de după Luduș, în zilele senine și fără ceață se vede toată lunca Mureșului până departe.

Se lucrează binișor la structurile de pe zona autorizată în aprilie 2017, la consolidarea terenului de fundare în lunca Mureșului, unde terenul e slab, pânza freatică sus, cunoașteți istoria de la Aktor de pe ST (însă Astaldi-Max Boegl nu stau la lălăială). Am înțeles că în apropierea Mureșului, unde vor fi rampele structurilor mari se pregătesc platformele pentru piloți de beton/balast de îndesire, cred că de săptămâna viitoare vom vedea deja forezele în acțiune. Mobilizare bună era și în dealul de dinaintea nodului Iernut, unde se escava puternic. Pozele s-au reordonat după bunul plac, dacă sunt nelămuriri, clarificăm. Locația e între nodul Iernut și primul pod peste Mureș de la Bogata.

Horatiu COSMA (PeUndeMerg.ro)