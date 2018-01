Calitatea lactatelor mureșene, apreciată de Ambasadorul Republicii Belarus

Share



Celegiul Prefectural de vineri, 19 ianuarie a fost prefațat de prezența Ambasadorul Republicii Belarus în România, Excelența Sa Andrei M. Grinkevich, care a punctat posibilitățile de colaborare dintre Republica Belarus și județul Mureș. A fost cea de a treia prezență a Ambasadorul Republicii Belarus în județul Mureș, prilej cu care a purtat discuții cu oficialitățile județului precum și cu reprezentanți ai mediului universitar.

„Este o ședință a Colegiului Prefectural mai specială pentru că suntem onorați să-l avem alături de noi pentru a treia oară pe Excelența Sa Andrei M. Grinkevich, Ambasadorul Republicii Belarus. Am invitat cu această ocazie membrii delegației județului Mureș pe care am condus-o în Belarus în cursul anului trecut. Dacă este prezent pentru a treia oară în județul Mureș înseamnă că județul Mureș, în primul rând, oferă oportunități de colaborare, și în al doilea rând, aici există oameni serioși cu care Republica Belarus poate dezvolta relații bilaterale. Am lansat invitația, verbală deocamdată, pentru ca și noi la rândul nostru să primim o delegație din Belarus. Consider că există posibilități de colaborare în mai multe domenii”, a precizat dr. Lucian Goga, prefectul județului Mureș.

Colaborări în domeniul învățământului, culturii și turismului

Ambasadorul Republicii Belarus în România, Excelența Sa Andrei M. Grinkevich s-a declarat încântat de județul Mureș, exprimându-și speranța că relațiile de colaborare cu Republica Belarus vor fi dezvoltate.

„Am fost foarte onorat să sprijin prima vizită pe care o delegație din județul Mureș a făcut-o în Belarus condusă de către prefectul județului. Vizita lor a fost un real succes, din ceea ce am auzit de la colegii mei din Belarus. Aceștia doresc să extindă în viitor relațiile de colaborare cu județul Mureș în toate domeniile de activitate. În cursul zilei am avut discuții extrem de interesante în urma cărora am identificat oportunități de colaborare în care am putea avea rezultate benefice pentru ambele părți, în toate domeniile de activitate, începând cu colaborarea la nivel instituțional, la nivel interparlamentar, la nivelul mediului de afaceri, culturii, și aici mă refer la colaborări între muzee și teatre . De asemenea, relațile de colaborare între instituțiile de învățământ, universități, licee, gimnazii și școli.Urmează să stabilim relații de colaborare în domeniul sportului, precum și în domeniul turismului, domeniu care ar putea avea un real succes. Apreciez atitudinea instituțiilor din județul Mureș de a dezvolta relații de colaborare cu Belarus, și voi fi mai mult decât deschis să sprijin dezvoltarea și întărirea acestor relații de colaborare”, a precizat Andrei M. Grinkevich, Ambasadorul Republicii Belarus.

Produsele mureșene apreciate de Andrei M. Grinkevich

Ambasadorul Republicii Belarus a avut parte și de o degustare de produse lactate, grație standului amenajat cu brânzeturi Mirdatod și Therezia, apreciate de Excelența Sa Andrei M. Grinkevich.

„În ceea ce privește produsele lactate și cele agricole, produsele românești sunt la nivel de top. Sunt produse naturale, În urmă cu câteva zile, la întrebarea dacă acestea sunt produse ecologic, oamenii priveau destul de uimiți, și au răspus că de fapt toate produsele sunt eco. Și în acest domeniu am putea să colaborăm, în contextul în care Belarus este partea a Uniunii Vamale Euroasiatice. Dacă începem o relație de cooperare, vom avea oportunitatea de a vinde produsele fără taxe foarte mari pe această piață euroasiatică”, a subliniat Andrei M. Grinkevich