Premianții Concursului „Cuvinte ce exprimă adevărul” organizat de Colegiul Naţional „Unirea”

„Trecut-au anii ca nouri lungi pe şesuri”, dar timpul nu şi-a lăsat înserarea peste versul eminescian. Flori de iarnă cad „rânduri-rânduri”, învăluind glasul „duioaselor poveşti” şi fiecare început de ianuarie reînvie îndurerat Steaua gândului fără de spaţiu care a luminat cerul poeziei româneşti. Devenim părtaşi la nemurire cu fiecare rostire a versului său şi, în aceste momente, tineri-păsări sunt cei care îl păstrează pe Eminescu în colţul inimii, repetându-i numele prin creaţie, prin gând, prin rostire.

Mai mult ca niciodată, în acest context prilejuit şi de Zilele Culturii române, concursul regional pentru nivel liceal „Cuvinte ce exprimă adevărul”, organizat de Colegiul Naţional „Unirea”, a devenit expresia unei stări de spirit. Aflat la cea de-a XVIII-a ediţie, concursul, susţinut ca în fiecare an prin parteneriatul onorant cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, a avut invitaţi de seamă, oaspeţi de suflet. Alături de elevii şi profesorii coordonatori, s-au aflat sub cerul albastru al limbii române, d-na prof. dr. Mioara Kozak, Inspector şcolar de specialitate, Limba şi literatura română, d-na prof. dr. Diana Niţulescu, Inspector şcolar pentru educaţie permanentă şi activităţi extraşcolare, d-l prof. Sabin Păşcan, Inspector şcolar pentru management instituţional, scriitorul Nicolae Băciuţ, Director al Direcţiei judeţene pentru cultură, Mureş, poetul şi publicistul Valentin Marica, editor senior la Radio Cultural Tîrgu Mureş și d-na Monica Avram, Director al Bibliotecii Judeţene Mureş. Împreună, prin alocuţiunile rostite au transformat limba română în grai eminescian şi-atunci, cuvântul atins de suflet a luminat peste veac chipul poetului. Sentimentul continuităţii a fost conferit şi prin versurile poeziei „Sara pe deal”, transpusă muzical şi interpretată de elevul Sebastian Şerban, de la Colegiul Naţional „Unirea”, care a fost, astfel, puntea de legătură între frumoasa seară pe deal organizată la Statuia poetului, în data de 15 ianuarie, sub coordonarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş.

Alături de elevii şi profesorii de limba şi literatura română din Colegiul Naţional „Unirea” au venit, cuprinşi de dorul nemărginirii, şi elevi de la Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian”, Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu”, Tîrgu Mureş, Liceul Tehnologic Nr.1 din Luduș și Liceul Tehnologic „Vasile Netea”, Deda.

În spiritul unei tradiţii deja instituite, Concursul „Cuvinte ce exprimă adevărul” a cuprins trei secţiuni: interpretarea unui text poetic eminescian, secţiunea intitulată „Ecologia limbii române” şi secţiunea de creaţie care a propus, în acest an, tematica timpului, cu titlul: „Reverberaţiile timpului în lirica eminesciană”, în relaţie cu pictura lui Salvador Dalí, „Persistenţa memoriei”. Cele trei secţiuni au adunat crâmpeie din gândurile elevilor, dând trup Timpului şi nelinişti Creaţiei. Asemeni Lui, elevii au încercat a fi tineri creatori, nu cu speranţa că-i vor învinge înălţimea, ci cu dorinţa de a-i pătrunde spiritul şi opera.

Prof. dr. Aurora STĂNESCU, director și Prof. Consuela POP, director adjunct

Rezultate: secțiunea Interpretare

Nr.crt. Nume elev Clasa Școala de proveniență Prof.coordonator Punctaj obținut Premiul/ Mențiune Harpa Ciprian X Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda. Gheorghe Dărăban Premiul III Heghelegiu Smaranda XI Colegiul Național”Al.Papiu-Ilarian” Raluca Marian Premiul I Mărginean Alexandru X B Liceul Tehnologic Nr.1 din Luduș Mirela Cozma Premiul II Vidru Oana IX E Liceul Tehnologic Nr.1 din Luduș Mirela Cozma Premiul II Pogăcean Silviu XII A Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Matei Cristina, Paşcan Ancuţa Premiul I Mărginean Raul Daniel XII E Colegiul Național Unirea Motorga Maria Premiul I Precub Oana IXA Colegiul Național Unirea Stănescu Aurora Premiul III 9. Șerban Sebastian IXA Colegiul Național Unirea Stănescu Aurora Premiul I 10. Câmpean Andreea Colegiul Național Unirea Bândilă Melania Premiul III

Membrii juriului:

VALENTIN MARICA

KOZAK MARIA

NIȚULESCU DIANA

CHEȚAN MARIA

Rezultate: secţiunea Ecologia limbii română

Nr. Crt. Nume elev Clasa Școala de proveniență Prof.coordonator Punctaj obținut Premiul/ Mențiune Moldovan Inocențiu, a IX-a – Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda. Gheorghe Dărăban Participare Legian Sorana XI Colegiul Național”Al.Papiu-Ilarian” Raluca Marian Participare Bota Ancuța X A Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu „ Matei Cristina, Paşcan Ancuţa Participare Sarca Iulia, XI E Colegiul Național Unirea Pop Consuela Participare Pălăcean Andreea XII E Colegiul Național Unirea Motorga Maria Premiul II Filip Raul X C Colegiul Național Unirea Motorga Maria Participare Harhoi Adina X C Colegiul Național Unirea Motorga Maria Mențiune I Mașca Alex X C Colegiul Național Unirea Motorga Maria Participare Crișan Iris IX B Colegiul Național Unirea Motorga Maria Participare Vlad Ioana IX B Colegiul Național Unirea Motorga Maria Mentiune II Anca Georgiana IX B Colegiul Național Unirea Motorga Maria Premiul I Conțiu Antonia IX B Colegiul Național Unirea Motorga Maria Mentiune II Chivu Karina IX B Colegiul Național Unirea Motorga Maria Premiul III

Membrii juriului:

MONICA AVRAM

POP CONSUELA

NIȚĂ NORA

DANA FÂRȚALĂ

PENCIUC SIMON

Rezultate: secțiunea – Eseu liber

Nr.crt. Nume elev Clasa Școala de proveniență Prof.coordonator Punctaj obținut Premiul/ Mențiune Sorlea Alexandra X Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda. Gheorghe Dărăban Mențiune III Chirteș Denisa XI Colegiul Național”Al.Papiu-Ilarian” Raluca Marian Premiul III Pal Andreea Francesca XIIE Liceul Tehnologic Nr.1 din Luduș Mirela Cozma participare Stan Ștefania IX E Liceul Tehnologic Nr.1 din Luduș Mirela Cozma Premiul II Deteșan Alexandra XI A Liceul Teoretic Gheorghe Marinescu Tîrgu-Mureş Matei Cristina, Paşcan Ancuţa Participare Bucșea Maria XI E Colegiul Național Unirea Pop Consuela Marele premiu Olar Nicoleta XI E Colegiul Național Unirea Pop Consuela Mentiune I Fola Adela XI E Colegiul Național Unirea Pop Consuela Participare Pălăcean Andreea XII E Colegiul Național Unirea Motorga Maria Participare Șipoș Nicola XIIE Colegiul Național Unirea Motorga Maria Mentiunea a IIa Kiss Andreea X C Colegiul Național Unirea Motorga Maria Premiul I Peter Sarah XI F Colegiul Național Unirea Turcu Codruța Mentiune I

Membrii juriului:

NICOLAE BĂCIUȚ

PANTEA ROMANA

STĂNESCU AURORA

PĂȘCAN SABIN