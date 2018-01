Se apropie Cupa Transilvania la baschet juvenil

Share



Peste două săptămâni va debuta cea de a VII-a ediție a turneului internațional de baschet juvenil Transilvania No Borders PEAK Cup, cunoscută și sub denumirea de „Cupa Transilvania”. Ediția din acest an se va desfășura în perioada 2-10 februarie și vor participa 50 de echipe. Întrecerile, desfășurate la fel ca în fiecare an sub egida Federației Române de Baschet, sunt organizate de firma de echipament sportiv SportLife România și clubul ACS Gladius Târgu-Mureș, în parteneriat cu firma PEAK, sponsorul oficial al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, cu sprijinul Primăriei Târgu-Mureș, a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș și firmei Herlitz România. La întreceri sunt prezente cele mai bune formații care activează în campionatele naționale de Baby și Minibaschet, precum și patru echipe din străinătate. De asemenea, în competiție sunt angrenate și cluburile târgumureșene Gladius, Lucky Dragons, LPS, BC Mureș și Together.

Cât mai multe jocuri pentru fiecare

Competiția se dispută la două categorii de vârstă, babybaschet și minibaschet băieți și minibaschet fete, în două perioade. Prima perioadă, cuprinsă între 2 și 6 februarie, este rezervată grupelor de babybaschet băieți și minibaschet fete, iar cea de a doua, în 6-10 februarie, categoriei minibaschet băieți. Meciurile vor avea loc în sălile de sport ale gimnaziilor „Tudor Vladimirescu”, „Serafim Duicu” și „Romulus Guga”, iar finalele vor fi găzduite de Sala Sporturilor. Toate participantele vor avea de susținut mai multe jocuri, unul din scopurle competiției. Meciurile din grupe vor fi urmate de jocuri pentru clasament, în funcție de rezultatele obținute de fiecare în partidele din grupe.

Ca la fiecare ediție, ocupantele primelor trei locuri la fiecare categorie vor fi răsplătite cu echipament sportiv, articole de papetărie, cupe, diplome și medalii, în timp ce câștigătorii premiilor individuale vor fi recompensați cu ghete PEAK, produse de papetărie, trofee, diplome și medalii. Mai mult, fiecare participant la Transilvania No Borders PEAK Cup 2018 va primi o medalie personalizată cu sigla turneului.