NUFARM: Mai puternici și mai competitivi din Australia

Compania australiană Nufarm încearcă să construiască astăzi un nou Nufarm, mai puternic și mai competitiv, a anunțat Daliana Ast, directorul de vânzări al Nufarm România, în deschiderea celei de-a doua zile a Simpozionului DAFCOCHIM AGRO de la Sárvár, Ungaria, care a avut loc între 16-19 ianuarie 2018.

“Suntem în mijlocul finalizării unor proiecte, a două proiecte foarte importante. Primul proiect este în valoare de 490 milioane de dolari, plus 50 de milioane de dolari stocuri, și se concretizează în preluarea unui portofoliu deosebit de important, mai ales pentru ceea ce înseamnă companiile europene Adama și Syngenta, este vorba despre 50 de molecule pentru protecția plantelor, ceea ce înseamnă 260 de brevete care vor genera produse ce se vor vinde pe 29 de piețe. Ce înseamnă acest lucru pentru Nufarm și de ce a optat pentru această variantă? Înseamnă indiscutabil un portofoliu mai larg, produsele acestea se pliază și se integrează foarte bine în portofoliul nostru actual și vom avea un portofoliu mai puternic, în special pe segmentele de fungicide și insecticide, iar acestea se vor adresa atât culturii mari cât și culturilor speciale”, a precizat directorul de vânzări al companiei Nufarm România.

Cel de-al doilea proiect vizează preluarea portofoliului de ierbicide de la FMC Corporation, un proiect în valoare de 85 milioane de dolari, plus 5 milioane de dolari valoarea stocurilor, care va însemna preluarea în exclusivitate a ierbicidelor sulfonilureice pentru culturile de păioase.

“Prin finalizarea acestor proiecte, Nufarm țintește să fie un partener deosebit de atractiv pentru dvs., să aducă soluții pentru fiecare fermă, pentru fiecare nevoie a fermierilor”, a subliniat Daliana Ast.

Reprezentantul Nufarm a avut și un mesaj de început de an pentru fermierii transilvăneni prezenți și pentru organizatori.

“Sunt foarte bucuroasă să ne vedem și în acest an. Pentru că suntem la început de an vreau să vă transmit din toată inima să aveți un an deosebit de bun, să fiți sănătoși, să aveți recolte bogate, să fiți prosperi și să ne vedem de fiecare dată cu bine. Vreau să mulțumesc din toată inima echipei DAFCOCHIM, o echipă profesionistă pe care Nufarm o respectă deosebit de mult, cu care avem un parteneriat de foarte lungă durată, dumnealor sunt reprezentanții noștri de nădejde în Transilvania, sunt interfața noastră în relația cu dvs., un veritabil ambasador datorită căruia am reușit să creștem mult și să avem o cotă frumoasă de piață în zona dvs.”, a adus un mesaj de suflet Daliana Ast.

Text: Denisa MORAR & Ligia VORO

Foto: Ligia VORO

(va continua)

Publicat în ediția din 23 ianuarie 2018 a cotidianului Zi de Zi