„Securitatea alimentară este importantă” – Sergiu Staicu, Country Manager Syngenta

Share



La Simpozionul DAFCOCHIM AGRO, desfășurat în Ungaria, Sergiu Staicu, Country Manager Syngenta, a vorbit despre schimbările care au avut loc în companie și în industria de resort și a atins un subiect sensibil astăzi – securitatea alimentară, dar mai întâi să consemnăm urarea sa.

“Vă urez un an extraordinar, cu multă sănătate, cu recolte bogate, profitabile, să ne întâlnim şi la anul într-o atmosferă atât de caldă şi de primitoare, aşa cum gazdele noastre de astăzi, partenerii noştri DAFCOCHIM, ne-au obişnuit. Pe această cale le mulţumesc şi dânşilor pentru invitaţie”, a transmis Sergiu Staicu.

Industria de agribusiness a trecut prin tot felul de schimbări, de transformări în trecutul recent.

“Din perspectiva Syngenta vorbim despre o schimbare de proprietar care s-a întâmplat anul trecut, este, dacă vreţi, deja în spatele nostru acest eveniment şi ceea ce pot să vă spun este că Syngenta rămâne Syngenta, aşa cum aţi cunoscut-o dvs., având la bază inovaţia şi dorinţa de a răspunde nevoilor dvs. Rămânem consistenţi şi în ceea ce înseamnă ambiţia noastră pentru că pot părea cuvinte mari securitatea alimentară, dar sunt extrem de importante. Noi jucăm un rol esențial în ceea ce înseamnă lanţul alimentar şi asigurarea hranei. Drept pentru care noi, Syngenta, ne propunem să fim pentru dvs. cei mai de încredere şi colaborativi parteneri în agricultură. Să vă furnizăm seminţe şi produse de protecţia plantelor de calitate. Atingem la nivel mondial peste 8 milioane de ferme mari, dar nu neglijăm nici fermele mai mici, vorbim despre 450 de milioane de ferme mici”, a comprimat Country Managerul Syngenta câteva subiecte importante care privesc compnia și industria de agribusiness.

Securitatea alimentară este importantă, a mai subliniat invitatul, pentru că la nivel mondial există peste 7000 de plante care în teorie sunt comestibile şi ar putea asigura necesarul caloric, în practică, 50 % din necesarul caloric vin din 3 culturi – grâu, porumb şi orez. “Cred că vorbesc deja de vreo 4 minute şi în perioada asta s-au pierdut la nivel mondial 100 de hectare din cauza secetei şi a deşertificării. 100 de hectare pe care s-ar fi putut cultiva cantităţi importante de hrană. Atunci este important ca pe ceea ce avem să fim din ce în ce mai productivi. Syngenta îşi propune să vină cu soluţii, cu produse adaptate fiecărei nevoi din fiecare colţ al lumii. Avem la momentul actual un portofoliu extrem de vast, acoperim cele mai importante culturi la nivel mondial şi asta pentru că investim în continuare în tehnologie şi vorbim despre 5000 de cercetători la nivel mondial care utilizează în fiecare an 1,5 miliarde buget pentru inovaţie, pentru cercetare şi dezvoltare”, a punctat top managerul.

În România, Syngenta are soluţii şi produse pentru toate culturile, iar o parte din activităţile din cercetare-dezvoltare vor migra către ţara noastră, a mai anunţat Sergiu Staicu.

Emil Nedelcu, manager de clienţi cheie Syngenta, înainte de a intra în prezentarea portofoliului Syngenta, a completat că: “DAFCOCHIM este un client strategic şi nu doar pentru zona de Centru, ci pentru business-ul Syngenta. An de an am reuşit să îl dezvoltăm, să creştem acest business, atât pe partea de protecţie a plantelor cât şi pe partea de seminţe”.

Text: Denisa MORAR & Ligia VORO

Foto: Ligia VORO

(va continua)

Publicat în ediția din 23 ianuarie 2018 a cotidianului Zi de Zi