FOTO; VIDEO: 159 de ani de la Mica Unire, moment de sărbătoare la Reghin

Share



„Ziua Unirii Principatelor Române” a fost marcată miercuri, 24 ianuarie la Reghin printr-un spectacol folcloric care a umplut la refuz Casa Municipală de Cultură „Dr. Eugen Nicoară”, eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Reghin. Sărbătoarea dedicată Micii Uniri de la Reghin a avut trei părți distince, evocarea momentului istoric de la 24 ianuarie 1859 și a Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, recitalurile folclorice și tradiționala Hora Unirii din centrul municipiului Reghin.

Lecție de istorie despre Unirea Principatelor

Cei doi protopopi ai Reghinului, preoții Valentin Vârva și Florin Boitoș au binecuvântat sărbătoarea Unirii Principatelor, urmată de o lecție de istorie dedicată momentului istoric de la 24 ianuarie 1859.

„Se împlinesc astăzi 159 de ani de când, în acea zi magnifică pentru istoria poporului român , 24 ianuarie 1859, când se realizează Unirea Principatelor Române, ca prim pas spre realizarea unității naționale a statului român de la 1 Decembrie 1918. Ne aflăm în anul de grație 2018, în care cu toții celebrăm 100 de an de la înfăptuirea Marii Uniri de la Alba Iulia. 24 ianuarie 1859 reprezintă un moment istoric extrem de important, un moment de curbă în viața istorică a românilor din secolul al XIX-lea. Vorbind de această perioadă, putem spune că acest secol a fost presărat de mari evenimente care au culminat cu Marea Unire. Dacă ar fi să ne referim aici la Revoluția de la 1848-1849 care, cu toate că nu și-a atins scopul său, a zdruncinat dominația străină ducând apoi spre unitate. Vorbim de Unirea Principatelor din anul 1859, de Războiul de Independență din 1877-1878, când am scăpat de dominația otomană și apoi pașii s-au îndreptat repezi spre realizarea unității naționale de la Alba Iulia. Vorbim despre momentul Unirii Principatelor, un moment istoric extrem de important, greu de realizat, cu toate că am beneficiat, putem spune de un context politic intern și internațional destul de la îndemână, dacă putem spune așa. După Războiul Crimeei din 1853-1856 care s-a încheiat prin Tratatul de Pace de la Paris s-au creat premizele necesare Unirii Principatelor”, a precizat pr. profesor Florin Bengean.

Lecția de istorie a continuat cu evocarea personalității Domnitorului Alexandru Ioan Cuza de către profesorul de istorie Simion Bui, din cadrul Colegiului „Al. Papiu Ilarian”.

„Chiar dacă a avut unele slăbiciuni și scăderi omenești, desigur mult și răuvoitor exagerate de cercurile ostile politicii sale, Alexandru Ioan Cuza a rămas în istoria noastră ca una dintre cele mai luminoase figuri. Cu prilejul centenarului nașterii sale, în 1920, istoricul Nicolae Iorga spunea că dacă ar dori cineva „să cuprindă într-o formulă marea personalitate a lui Vodă Cuza, ar trebui să spună că el a fost un om vrednic de legenda sa și că în jurul său s-a creat o legendă vrednică de dânsul”, a spus profesorul de istorie Simion Bui.

„Momentul în care suntem împreună și uniți”

La rândul său, primarul municipiului Reghin Maria Precup a subliniat importanța dar mai ales necesitatea păstrării nealterate a moștenirii înaintașilor.

„Sper ca să fie un nou început, iar exemplul reformelor domnitorului Ioan Cuza să fie de bun augur pentru prezent, să se trezească toți cei care decid, și să ia din poporul nostru talentul, înțelepciunea, munca și să strălucim așa cum am făcut-o întotdeauna. Noi am știu să scriem istorie, și sper să o facem și de acum încolo, nu prin scandalurile care sunt pe scena politică și din stradă. Nu este grea această moștenire pe care istoria ne-a lăsat-o, trebuie doar să conștientizăm ce răspunderi avem, ce obligații morale avem, să nu ne facem de rușine în fața strămoșilor noștri care și-au dat viața ca noi să fim împreună. Lipsa de unitate este lucrul care mă doare cel mai mult, sufăr foarte mult când văd că românii se ceartă între ei în loc să pună umăr de la umăr , să se ia de la fiecare ce e bun și să se ducă mai departe pentru ca cei mulți să se bucure de înțelepciunea celor care ne decid soarta”, a menționat primarul Maria Precup, care și exprimat dorința ca 1 decembrie 2018 să reprezinte„ momentul în care suntem împreună și uniți, să avem atâta putere să trecem peste tot ce ne desparte, să luăm doar ce ne unește”.

„Să avem umerii puternici să ținem această țară”

Protagoniștii spectacolului folcloric au fost tinerii soliști reghineni Cristina Fărcaș, Alexia Aștelian, Cosmin Cotârlă, Maria Grama, Daiana Suceava și Paul Miclea acompaniați de Orchestra Casei de Cultură ”Eugen Nicoară” condusă de prof.Ioan Conțiu, Ansamblul de dansuri populare „Doina Mureșului” și invitații speciali ai spectacolului, Adriana și Mariana Anghel, Nicolae Furdui Iancu și Grupul instrumental ”Crai Nou” din Alba Iulia.

„Să aveți sănătate, bucuriile pe care vi le doriți, sau pe care vi le faceți, să vi se îndeplinească dorințele, dar mai ales să avem umerii puternici să ținem această țară , atât cât suntem noi în viață și să o transmitem și generațiilor viitoare. Să o ținem în viață puternică pe umerii noștri și ai generațiilor care vor veni. Să trăiască românii, să trăiască țara, să iubim pe toată lumea, astfel ca și ei să ne iubească pe noi. La mulți ani, România”, a spus Nicolae Furdui Iancu.

La final, alaiul a marcat Mica Unire prin tradiționala Hora Unirii în centrul orașului, pe acordurile Fanfarei Municipiului Reghin.