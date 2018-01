A murit Neagu Djuvara. Istoricul avea 101 ani

Share



Istoricul şi filosoful Neagu Djuvara a murit joi, la vârsta de 101 ani, informează Televiziunea Română. Unul dintre cei mai expresivi urmaşi ai aristocraţiei româneşti, Djuvara a fost una dintre personalităţile postdecembriste care a vorbit cel mai mult, mai bine şi cu patos autentic despre România şi blazonul ei.

Neagu Djuvara a trăit până la 101 ani. Ştiţi cum? „Unii îmbătrânim de tineri, alţii rămânem copilăroşi. Am văzut oameni tineri care, atunci când nu au mai avut scopuri, au îmbătrânit brusc“, povestea istoricul într-un interviu pentru Adevărul. „Mă-ntrebi şi dumneata care e secretul longevităţii? Uite, îţi dau un răspuns autentic, afară de faptul că genele contează foarte mult. De la vârsta de 17 ani, când am ieşit de la internat, până acum, când am 100 de ani, în fiecare zi, dimineaţa şi seara, mă fricţionez avec le gant de crin (n.r. – cu mănuşa din păr de cal). Se plânge Gabriel Liiceanu că a încercat şi el şi n-a reuşit, şi-a însângerat spinarea. E făcută din păr de cal. Din coamă şi coadă de cal. Ai grijă că ustură teribil!”

Neagu Djuvara s-a născut pe 18 august 1916, la Bucureşti, într-o familie de origine aromână din partea tatălui. Din partea mamei, originile au fost aristocrate: istoricul s-a tras din boieri vechi – Grădiştenii -, fiind astfel înrudit cu mari familii româneşti – Basarabii, Muşatinii, Brâncovenii, Cantacuzinii, Ghiculeştii.

Despre Neagu Djuvara – un secol de istorie pe care l-a împărțit cu România, citiți amănunțit pe www.adevarul.ro .