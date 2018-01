Noutăţi despre Festivalul Intercultural “ProEtnica” Sighişoara

Share



Festivalul Intercultural “ProEtnica” de la Sighişoara, care ajunge în acest an la ediţia a XVI-a, şi-a extins durata de desfăşurare, de la patru la cinci zile, iar în acest an se va derula în perioada 22-26 august.

Extinderea duratei Festivalului Intercultural “ProEtnica” s-a decis joi, la Sighişoara, în cadrul primului seminar de pregătire a ediţiei a XVI-a a manifestării, organizat de Asociaţia Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret Sighişoara (ibz) cu reprezentanţii minorităţilor şi cu partenerii tradiţionali.

“Am reuşit să avem un dialog constructiv cu reprezentanţii minorităţilor naţionale şi ai partenerilor, cea mai importantă concluzie a fost să mărim durata festivalului de la patru la cinci zile. Şcoala de vară ProEtnica va începe cu două zile înainte de festival, festivalul va începe în 22 august şi va ţine până duminică, 26 august. Structura celei de-a XVI-a ediţii a Festivalului ProEtnica va fi puţin schimbată. Dimineaţa vor fi comunicări ştiinţifice, mese rotunde, lansări de carte – miercuri, joi şi vineri – iar sâmbăta şi duminica vor fi rezervate doar programului artistic pe scena principală”, a declarat joi, pentru Agerpres, Volker Reiter, directorul executiv al Asociaţiei Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret Sighişoara (ibz).

Potrivit lui Volker Reiter, în fiecare zi, după amiază, vor fi spectacole pe scenă, susţinute de ansamblurile minorităţilor, iar pe toată durata festivalului vor funcţiona standurile şi expoziţiile minorităţilor naţionale.

În cadrul seminarului de joi s-a decis pregătirea din timp a programului şi confirmarea cât mai grabnică din partea participanţilor, astfel încât să se poată contura clar bugetul manifestării.

“Am decis să facem programul mult mai repede decât în alţi ani, am trimis un formular de participare care trebuie completat până la sfârşitul lunii martie, în luna aprilie se elaborează programul şi în mai vom publica primul program ProEtnica 2018. Ne aşteptăm la un total de 600 de participanţi, minim 50 din străinătate. Şi şcoala de vară ProEtnica va fi o şcoală de vară internaţională”, a precizat Volker Reiter.

În cadrul seminarului de pregătire a ediţiei a XVI-a a Festivalului Intercultural “ProEtnica” a avut loc şi o evaluare a ediţiei 2017, care a avut în jur de 700 de participanţi şi a atras peste 15.000 de spectatori, în perioada 17-20 august.

