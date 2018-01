VIDEO, FOTO: „Re-Revelionul copiilor”, pe acordurile muzicii la Filarmonică

Share



Seria concertelor lecție și educative din acest ale Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș a debutat vineri, 26 ianuarie, cu un moment special, intitulat sugestiv “Re-Revelionul copiilor”. Orchestra simfonică a Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș, sub bagheta Maestrului Iulian Rusu a interpreta pentru cei mai tineri melomani valsuri, polci și marșuri celebre din creația lui Johann Strauss. Au fost patru concerte cu același program, la „catedră” aflându-se profesoarele Carla Gliga și Fülöp Klára.

Romantismul muzical

M-am așezat frumos pe scaun și am asistat la primul concert lecție, unul care s-a dovedit a unul mai mult decât special, chiar și pentru cei trecuți de vârsta copilăriei.

„Vă urăm bine ați venit la primul concert lecție al Filarmonicii din acest an. Vă dorim un an nou cât mai bun, fericit, cu succese și cu cât mai multe prezențe aici, la Filarmonica de Stat Târgu-Mureș. Primul concert educativ poartă numele de ”Re-Revelionul copiilor” , în care avem un cadru festiv, cu muzică de sărbătoare, în cadrul căruia vom asculta muzică de divertisment, valsuri, polci și alte lucrări foarte celebre. Alături de mine pe scenă se află Orchestra Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș condusă de dirijorul Iulian Rusu, care merită toate aplauzele noastre. Pentru că vom asculta lucrări care se încadrează în epoca romantică, trebuie să vedem puțin ce este romantismul. Este o epocă cuprinsă între anii 1820 și 1900. Apare pentru prima dată în literatură, apoi se exinde către literatură și artele vizuale.Trebuie să știți că romantismul este epoca în care muzica este considerată ca fiind cea mai înaltă formă a artei. Priviți pe scenă, la ce orchestră numeroasă avem , iar cei care au fost anul trecut la concertele educative își aduc aminte de epoca clasicismului în care orchestra nu era atât de numeroasă, la care se adaugă instrumentele de percuție și alămurile, În romantism, muzica reflectă emoții și stări, iar pentru acest prim concert educativ din acest an avem muzică de divertisment, fapt pentru care sala se umple de veselie și bucurie” s-a adresat profesoara Carla Gliga publicului prezent.

Strauss, oaspetele de seamă al concertului

Personajul principal al lecției a fost Strauss, tatăl, fiul, fratele, cu toții și-au pus amprenta asupra lecției muzicale, gustată din plină de către tinerii melomani.

„Compozitorul principal pe care îl vom asculta astăzi este Johann Strauss. Este un compozitor austriac născut în 1825. A studiat muzica încă din copilărie împreună cu tatăl său, care a fost și el la rândul său compozitor. Începând de la 19 ani, dirijează propria orchestră, cu numeroase turnee în Europa. În paralel, desfășoară o bogată activitate componistică. Creația sa conține numeroase lucrări precum valsuri, polci, marșuri, dar și operete care i-au sporit și mai mult celebritatea. Operetele sunt pline de umor, cu subiecte vesele, cu o muzică antrenantă”, a precizat profesoara Carla Gliga.

Să facem cunoștință cu uvertura

Genul muzical care a deschis concertul a fost uvertura, grație lucrării „Die Fledermaus”, de Johann Strauss.

„Uvertura este un gen muzical instrumental. Termenul vine din limba franceză ouverture care înseamnă deschidere. Este o parte muzicală care deschide lucrări de mari proporții, precum opera, baletul sau opereta. Scopul acestui gen este să introducă publicul în lumea spectacolului care urmează a fi interpretat. Are o singură parte, conține între aproximativ 7 și 10 minute. Azi vom asculta uvertura operei „Die Fledermaus” de Johann Strauss. Premiera acestei opere a avut loc la Viena în anul 1874, și de atunci este interpretată pe toate scenele din lume, fiind foarte foarte celebră.Veți vedea că are un început vesel, și sunt convisă că este o muzică pe care voi ați mai auzit-o până acum. Acțiunea acestei operete este plasată în noaptea de Anul Nou, de Revelion, motiv pentru care lucrarea este adesea interpretată în noaptea dintre ani, tocmai de aceea a devenit o lucrare tradițională în cadrul concertelor care au loc în preajma Anului Nou”, a precizat Carla Gliga.

Marșul, mișcarea grațioasă a sunetelor

A urmat lecția despre marș, deschisă de compoziția „Marșul egiptean”

„Marșul este un gen muzical destinat să imprime ritmul unui grup de oameni în mers. Este un gen foarte vechi dar care se păstrează până în ziua de astăzi. A devenit o artă în continuă dezvoltare, de la muzica celor din antichitate până la diferite evenimente și manifestări din zilele noastre. Ceea ce trebuie să rețineți despre marș este că el sugerează mersul. Lucrarea pe care o vom asculta se numește „Marșul egiptean”. A fost compus în anul 1869 pentru a comemora inaugurarea Canalului Suez din Egipt”, a punctat Carla Gliga.

Călătorie muzicală în „Trenul plăcerii”

După marș, a venit rândul genului polca să pătrundă în sufletul celor prezenți, de la ”Trenul plăcerii” la ”Unter Donner Und Blitz”, ”Tritsch-Tratsch-Polka” și ”Feuerfest”, lucrare compusă de Josef Strauss, fratele lui Johann Strauss.

„Polca este un dans popular cheh, care prin caracterul său exprimă voie bună, umor sau ironie , Apare în secolul al XIX-lea și se răspândește rapid în Europa și America, fiind abordat de toți compozitorii de dans. Are în general măsura de două pătrimi. „Trenul plăcerii” a fost compusă în anul 1864 cu ocazia unei inaugurări unei linii de cale ferată în Austria.Trenul purta pasagerii din Viena în zonele rurale ale Austriei. Dacă veți fi atenți la muzică, veți observa că e o descriere vie a peisajului. Zgomotul trenului este transpus instrumental la trianglu și corn. Dacă vă veți folosi imaginația, veți avea impresia că sunteți într-o călătorie cu trenul. Muzica are un ritm foarte imperativ, care poate sugera viteza cu care se deplasează trenul”, a menționat profesoara Carla Gliga.

Final grandios pe „Marșul Radetzky”

Finalul concertului a fost unul pe măsură, grație lucrării „Marșul Radetzky”, aplaudat la final la scenă deschisă de public.

”Vă așteptăm și luna viitoare la concertele educative, precum și la concertele Filarmonicii alături de părinți.Mulțumim Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș și dirijorului Iulian Rusu”, a spus profesoara Carla Gliga la închiderea minunatei lecții muzicale de pe scena Filarmonicii.

A fost o lecție cu adevărat frumoasă, prilej de a saluta demersul Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș în ce privește educația muzicală a tinerei generații. Următorul moment dedicat tinerilor melomani va fi pe 23 februarie, cu o nouă serie de concerte lecție și educative, tema aleasă fiind una la fel de specială, „Sonata în Baroc – Bach și fiii săi”.