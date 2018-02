„Balul Însuraţilor”, omagiu adus Centenarului Unirii

Share



După un deceniu de existență, putem spune că Balul însuraților de la Reghin a devenit o tradiție ce are drept scop renașterea și perpetuarea valorilor noastre seculare. Chemători din zona Reghin vă poftesc la cea de-a XI-a ediţie a evenimentului cultural tradiţional Balul Însuraţilor, unic în ţară prin amploare şi desfăşurare, a cărui gazdă este, an de an, familia Vasile Ghiorghe Gliga .

Suntem fericiți să vedem cum straie vechi, uitate prin cufărul din podul casei, prind viață din nou, prin cei care le poartă cu mândrie. Oaspeţii sosesc în costume populare, specifice zonei natale, de pe Văile Mureşului, Gurghiului, Beicii, Reghin, Sovata, Târgu- Mureş, Luduş, Zalău, Botoșani, Gherla, București, Oarba de Mureș, Târnăveni, Turda, Bistriţa şi chiar Canada.

În ambele zile de bal, sâmbătă și duminică (3-4 februarie) de la ora 14:00 şi până în zori, se vor juca la Balul Însuraţilor „De-alungul”, „Bătuta”, „Roata”, „Învârtita”, pe muzica a peste 20 de solişti din împrejurimi.

Vă așteaptă o expoziţie de obiecte tradiţionale – păretare, covoare, ştergare, costume populare, toate ţesute manual, farfurii, casa ţărănească cu toate obiectele specifice satului românesc, în care vor coase costume, creatoare populare din Idicel Pădure, Pietriş, Filea, Morăreni, Bistriţa şi Cluj-Napoca.

Se împlinesc 100 de ani de când românii au reușit să-și închege ființa națională în hotarele regelui Decebal. Suntem datori să le aducem recunoștința noastră celor care au plătit cu viața pentru cel mai arzător ideal – unitatea națională. În semn de respect pentru toți cei care au făcut posibil să existe Marea Unire de la 1918, ediția a 11-a a Balului Însuraților de la Reghin este dedicată Centenarului Unirii.

Vă așteptăm cu drag!

Dumitriţa Gliga, organizator