VIDEO, FOTO: Social-democraţii din Mureş, sprijin pentru socialiştii din Ungaria. MSZP şi PSD vor şedinţe comune de Guvern

Liderul Partidului Socialist Maghiar (Magyar Szocialista Párt – MSZP), Molnar Gyula, s-a întâlnit sâmbătă, 3 februarie, cu conducerea Partidului Social Democrat (PSD) Mureş. Preşedintele MSZP a fost însoţit de Karacsony Gergely, candidatul la funcţia de premier al Ungariei din partea MSZP, şi de Veres Janos, fost ministru de Finanţe al Ungariei, în timp ce din partea social-democraţilor mureşeni au participat Vasile Gliga – liderul PSD Mureş, Horea Soporan – senator, Alexandru Cîmpeanu – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, Sergiu Papuc – viceprimar al municipiului Târgu-Mureş şi Dragoş Bardoşi – consilier judeţean. La finalul întâlnirii, reprezentanţii celor două formaţiuni politice au susţinut o conferinţă de presă, la sediul PSD Mureş din Târgu-Mureş.

Peste 200.000 de votanţi din Transilvania

În alocuţiunea sa, Molnar Gyula a declarat că dacă socialiştii din Ungaria vor câştiga alegerile din aprilie 2018, vor fi reluate şedinţele comune ale Guvernelor de la Bucureşti şi Budapesta.

„Între cele două ţări, Guvernul României este deschis la o conlucrare cu Ungaria, în schimb Guvernul Ungariei nu prea este deschis. Am stabilit că cea mai bună soluţie este dacă ne-am reîntoarce la acel proiect politic – şedinţa comună de Guvern – în care să se discute aceste probleme şi să găsească soluţii împreună”, a spus Molnar Gyula, potrivit căruia sondajele indică faptul că peste 60% din cetăţenii Ungariei îşi doresc o schimbare politică.

Totodată, preşedintele MSZP a transmis un mesaj votanţilor din Transilvania care deţin atât cetăţenia română, cât şi cea maghiară.

„Mesajul nostru, al MSZP, şi al candidatului nostru este că drepturile câştigate nu se vor lua înapoi, iar cei care au dreptul de a vota să poată vota. Pentru minoritatea maghiară noi propunem o soluţie şi sper ca, după alegeri, cu candidatul nostru prim-ministru, să le prezentăm concret. Ieri le-am prezentat într-un forum la Cluj-Napoca. E o problemă spinoasă a procedurii de înregistrare şi votare a celor care au dublă cetăţenie”, a menţionat Molnar Gyula, care a mai precizat că până în prezent pentru alegerile din aprilie din Ungaria s-au înscris 202.000 de alegători cu dublă cetăţenie din Transilvania.

Interes comun pentru dezvoltarea social-democraţiei

Demersul socialiştilor din Ungaria este susţinut de social-democraţii din judeţul Mureş, preşedintele PSD Mureş precizând că unul din scopurile comune este o reprezentare cât mai puternică a social-democraţilor în Consiliul Europei.

„Pentru PSD Mureş e un eveniment deosebit să îl avem în mijlocul nostru pe preşedintele socialiştilor din Ungaria şi avem o discuţie, de a împărtăşi împreună ce e în România pe parte social-democrată şi ce e la ei, deoarece se pregătesc de campanie şi interesul comun e să avem cât mai mulţi reprezentanţi în Consiliul Europei şi atunci să dezvoltăm partea social-democrată din ţările din jur. În ceea ce ne priveşte, noi am împărtăşit ce am făcut ca să obţinem un rezultat bun în judeţul Mureş, care are un specific aparte, având în vedere structura etnică, şi vom încerca să colaborăm mai departe în ceea ce avem în interes comun”, a afirmat Vasile Gliga.

Alex TOTH