VIDEO: Unic în România! Reţeaua şcolară a municipiului Târgu-Mureş, la nivelul anului 2014! Declaraţii ale consilierilor UDMR, POL, PNL şi PSD!

Consiliul Local Târgu-Mureş a respins marţi, 30 ianuarie, proiectul de reţea şcolară a municipiului, iar din acest motiv va pierde reducerea la preţul gazului metan pentru şcoli, care în 2017 a fost în valoare de 200.000 lei, a declarat, pentru Agerpes, viceprimarul Sergiu Papuc.

„Consiliul Local Târgu-Mureş a respins proiectul de reţea şcolară. Faptul că nu există aprobată o reţea şcolară în Târgu-Mureş are şi consecinţe pecuniare. Suntem în imposibilitatea să depunem dosarul la ANAF prin care noi beneficiam de o reducere la acciza la gaz metan pentru unităţile şcolare, care în anii trecuţi a fost în valoare de 200.000 de lei pe an. Din discuţiile din Consiliul Local, la fel ca şi la şedinţa din decembrie, s-a respins proiectul reţelei şcolare. Vom vedea dacă se va imputa sau nu cuiva, dar este clar că municipiul va plăti mai mult cu 200.000 de lei la gazul metan pentru unităţile şcolare, în condiţiile în care avem şi o reducere a bugetului. Ni s-a solicitat un proiect de reţea şcolară valabil şi fără acea reţea şcolară aprobată nu putem solicita reducerea redevenţei”, a declarat, pentru www.agerpres.ro, viceprimarul Sergiu Papuc, care a fost şi preşedintele de şedinţă a Consiliului Local Târgu-Mureş.

Pentru respingerea reţelei şcolare au votat consilierii locali ai UDMR şi ai Partidului Oamenilor Liberi, iar cei ai PNL şi PSD au votat în favoarea proiectului.

Potrivit Agerpres, motivul respingerii proiectului de hotărâre a fost că Liceul Teologic Romano-Catolic din Târgu-Mureş nu se regăseşte în reţeaua şcolară pentru anul şcolar 2017-2018.

Inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, Ioan Macarie, a declarat că Târgu-Mureş nu are reţea şcolară aprobată nici pentru anul şcolar în curs, fiind singurul municipiu din ţară care de mai mulţi ani nu reuşeşte să întocmească reţeaua şcolară în calendarul legal. Termenul legal de aprobare a reţelei şcolare pentru anul şcolar 2017-2018 era data de 15 decembrie 2017.

În plus, modificarea Legii Educaţiei Naţionale, prin care se prevedea posibilitatea înfiinţării de unităţi şcolare ale minorităţilor, între care se regăsea şi cazul Liceului Romano-Catolic din Târgu-Mureş, a fost retrimisă de Preşedinţie spre reexaminare în Parlament, la pachet cu iniţiativa trecerii liceelor agricole în subordinea Ministerului Agriculturii.

Declaraţii făcute în cadrul şedinţei:

Peti Andras (UDMR) a promis că UDMR va încerca să reînfiinţeze Liceul Teologic Romano Catolic din Târgu-Mureş în Parlament, prin instrumente democratice şi legale.

Mark-Christian Hermann (POL) s-a arătat deranjat de afirmaţiile şefului Inspectoratului şcolar Judeţean Mureş, care într-o adresă către Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş a acuzat Consiliul Local Târgu-Mureş de dezinteres şi iresponsabilitate şi a solicitat o reacţie comună a consilierilor locali din „Oraşul trandafirilor” la declaraţiile făcute de prof. Ioan Macarie.

Győrfi Julia (POL) a observat unele inadvertenţe între varianta a doua a proiectului de hotărâre, formulată la şedinţa de Comisie, şi cea suspusă votului în plenul Consiliului Local Târgu-Mureş.

Radu Bălaş (POL) a reamintit consilierilor locali că un vot favorabil nu are nicio valoare juridică, deoarece termenul legal pentru votarea reţelei şcolare a expirat în luna decembrie 2017.

Benedek Theodora (PNL) şi-a exprimat mâhnirea vis a vis de cei care nu înţeleg că pentru rezolvarea situaţiei este nevoie de dialog şi de abordări care să pornească de la respect reciproc.

Dumitru Matei (PNL) a afirmat că abordarea Consiliului Local Târgu-Mureş este greşită deoarece „se începe întotdeauna cu sfârşitul” şi a fost de părere că problema „nu e a noastră”, respectiv că nu se doreşte clarificarea responsabilităţii exacte a Consiliului Local Târgu-Mureş şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş.

Viceprimarul Sergiu Papuc (PSD) a precizat că în cazul în care proiectul va fi votat, acesta va fi înaintat Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, care în cadrul unei viitoare şedinţe a Consiliului de Administraţie ar urma să dea, sau nu, aviz conform pe proiect. Totodată, Sergiu Papuc a spus că unul din efectele negative ale respingerii reţelei şcolare este că Primăria municipiului Târgu-Mureş nu mai beneficiază de reducerea accizei la gaz şi a semnalat faptul că reţeaua şcolară în vigoare, cea din 2014, nu corespunde realităţilor anului 2018.

(Agerpres & Redacţia)